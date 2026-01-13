SC Spelle-Venhaus jetzt Mitglied in der Wirtschaftsvereinigung

Der SC Spelle-Venhaus ist neues Mitglied in der Wirtschaftsvereinigung für den Kreis Steinfurt. Die WVS ist das Sprachrohr der Unternehmerinnen und Unternehmer im Nachbarkreis des Emslandes und setzt sich seit über 50 Jahren für die Interessen der rund 500 Mitgliedsunternehmen ein.
Zum Jahresbeginn trafen sich SCSV-Geschäftsführer Jürgen Wesenberg, die Vorsitzenden Thomas Lindemann und Thomas Sielker sowie der Leiter des 1946er Partnerclubs Frank Geiger mit dem WVS-Geschäftsführer Heiner Hoffschroer im Speller Getränke Hoffmann Stadion. Im gemeinsamen Gespräch war sofort klar, dass hier eine klassische
Win-win-Situation vorliegt: Der SC Spelle-Venhaus mit seinen über 2.600 Mitgliedern als zweitgrößter Breitensportverein im Emsland und mit der größten Fußballabteilung des Kreises sowie der WVS wollen in Zukunft Synergien nutzen und gemeinsam für alle Beteiligten Mehrwerte schaffen.
Dazu passt auch die geografische Lage des SCSV im südlichen Emsland und dessen Vorreiterrolle: Durch den 1946er Partnerclub und den Förderverein Fußball ist es in den letzten Jahren gelungen, Unternehmensnetzwerke sowie Plattformen zu schaffen und Menschen zu verbinden. Bereits Ende 2025 ist der SC Spelle-Venhaus in den Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe Spelle (HHG) eingetreten. Das große Nikolaussingen hat als gemeinsame Veranstaltung bewiesen, „dass genau das wunderbar funktioniert“, erklärten die SCSV-Vertreter.
„Wir als SC Spelle-Venhaus werden uns aktiv in die Ziele und Aktivitäten der WVS einbringen“, betonten Sielker und Lindemann. In Kürze wird der 1946er Partnerclub auf der Stehplatztribüne eingeweiht. Hier können sich jeweils zu Heimspielen der 1. Mannschaft Unternehmer, Freunde und Förderer treffen, austauschen und spannende Fußballspiele in der Oberliga Niedersachsen verfolgen.
Der SCSV dankt ausdrücklich Heiner Hoffschroer von der WVS für die freundliche Aufnahme. „Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit.“