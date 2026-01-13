(v.l.): Thomas Lindemann, Heiner Hoffschroer, Jürgen Wesenberg und Frank Geiger. – Foto: SCSV

SC Spelle-Venhaus jetzt Mitglied in der Wirtschaftsvereinigung Kreis Steinfurt

Der SC Spelle-Venhaus ist neues Mitglied in der Wirtschaftsvereinigung für den Kreis Steinfurt. Die WVS ist das Sprachrohr der Unternehmerinnen und Unternehmer im Nachbarkreis des Emslandes und setzt sich seit über 50 Jahren für die Interessen der rund 500 Mitgliedsunternehmen ein.

Zum Jahresbeginn trafen sich SCSV-Geschäftsführer Jürgen Wesenberg, die Vorsitzenden Thomas Lindemann und Thomas Sielker sowie der Leiter des 1946er Partnerclubs Frank Geiger mit dem WVS-Geschäftsführer Heiner Hoffschroer im Speller Getränke Hoffmann Stadion. Im gemeinsamen Gespräch war sofort klar, dass hier eine klassische Win-win-Situation vorliegt: Der SC Spelle-Venhaus mit seinen über 2.600 Mitgliedern als zweitgrößter Breitensportverein im Emsland und mit der größten Fußballabteilung des Kreises sowie der WVS wollen in Zukunft Synergien nutzen und gemeinsam für alle Beteiligten Mehrwerte schaffen.