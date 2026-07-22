 2026-07-21T12:15:24.401Z

Vom Spielfeldrand

SC Spelle-Venhaus II feiert klaren Testspielsieg

von P. M. · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
BZL Weser-Ems St. 3
Spelle-Venh. II
Dreierwalde

Die U23 des SC Spelle-Venhaus hat das Testspiel bei SV Brukteria Dreierwalde souverän mit 6:0 gewonnen. Nach einer torlosen Anfangsphase brachte Timo Stapper die Gäste in der 26. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (40.). Philipp Moß erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 (43.).

Gestern, 19:30 Uhr
SV Brukteria Dreierwalde
SV Brukteria DreierwaldeDreierwalde
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. II
0
6
Abpfiff

Auch nach der Pause blieb die Bezirksliga-Mannschaft tonangebend. Christoph Schulte (52.), Maurice Thier (57.) und Linus Frecken per Kopfball (61.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Spelle-Venhaus II ließ über die gesamte Spielzeit nichts mehr anbrennen und setzte sich am Ende auch in dieser Höhe verdient durch.