SC Spelle-Venhaus II feiert klaren Testspielsieg

Die U23 des SC Spelle-Venhaus hat das Testspiel bei SV Brukteria Dreierwalde souverän mit 6:0 gewonnen. Nach einer torlosen Anfangsphase brachte Timo Stapper die Gäste in der 26. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (40.). Philipp Moß erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 (43.).

Auch nach der Pause blieb die Bezirksliga-Mannschaft tonangebend. Christoph Schulte (52.), Maurice Thier (57.) und Linus Frecken per Kopfball (61.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Spelle-Venhaus II ließ über die gesamte Spielzeit nichts mehr anbrennen und setzte sich am Ende auch in dieser Höhe verdient durch.