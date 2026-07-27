SC Spelle-Venhaus holt Alessia da Silva Lopes zurück von E. L. · Heute, 07:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Der SC Spelle-Venhaus hat sich für die kommende Saison mit Alessia da Silva Lopes verstärkt. Die Offensivspielerin kehrt vom Ligakonkurrenten SV Concordia Emsbüren zu ihrem Heimatverein zurück.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte da Silva Lopes 17 Partien für die Concordia-Frauen und erzielte dabei sechs Tore. Mit ihrer Rückkehr verstärkt sie nun den Kader des SC Spelle-Venhaus für die neue Saison. Der Verein begrüßte die Rückkehrerin offiziell und hieß sie im Team willkommen.

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Concordia Emsbüren verstärkt sich:Lübken kommt für die Oberliga Nachdem die erste Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren ihren Kader bereits ausführlich in den sozialen Medien vorgestellt hat, vermeldet der Oberligist nun auch den letzten Neuzugang. Offensivspielerin Mirija Lübken wechselt von der SG Teglingen/Osterbrock nach Emsbüren. Offensivspielerin wechselt nach Emsbüren Kurz vor dem Start der Testspielserie zur Vorbereitung auf die neue Saison hat der SV Concordia Emsbüren seinen letzten Neuzugang bekannt gegeben. Mirija Lübken schließt sich dem Oberligisten an und wechselt von der SG Teglingen/Osterbrock nach Emsbüren. Die 20-jährige Offensivspielerin sammelte in ihrer Juniorinnenzeit unter anderem Erfahrungen in der Bezirksauswahl. In der vergangenen Saison erzielte sie für die SG Teglingen/Osterbrock 16 Tore in der 1. Kreisklasse. Gelungener Einstand im neuen Team Wie der Verein mitteilt, hinterließ Lübken bereits in den ersten Trainingseinheiten einen starken Eindruck und fand sich schnell in ihrer neuen Mannschaft zurecht. ➡️ Mehr von den Concordia-Frauen Mit der Verpflichtung der Offensivspielerin ist die Kaderplanung der Concordia-Frauen nach der Vorstellung des Teams in den sozialen Medien nun komplett. Kurz vor Beginn der Testspielserie setzt der Oberligist damit den letzten personellen Akzent für die Vorbereitung auf die neue Saison.

Der SV Veldhausen hat in der Vorbereitung ein achtbares 2:2 gegen die U19 des SV Meppen erreicht. Gegen einen spielstarken Gegner überzeugte die Mannschaft vor allem mit Einsatz, mannschaftlicher Geschlossenheit und Moral – und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. Geschlossen gegen spielstarke Gäste Mitten in der Vorbereitung arbeitet der SV Veldhausen weiter an den Grundlagen für die neue Saison. Nach intensiven Trainingseinheiten, den ersten Testspielen und dem Vorbereitungsturnier in Lage stand nun das nächste Kräftemessen auf dem Programm. Zu Gast war die U19 des SV Meppen, die ihre spielerischen Qualitäten vor allem im Ballbesitz unter Beweis stellte. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 4. Minute durch Niko Stjepanovic mit 1:0 in Führung. Veldhausen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und hielt mit großem Einsatz dagegen. Der Lohn folgte in der 26. Minute, als Robin-Luca Schoemaker den verdienten Ausgleich zum 1:1 erzielte. SV Union Lohne gewinnt vor 300 Zuschauern gegen Wietmarschen Moral bis zum Schlusspfiff Auch nach dem erneuten Rückstand in der 72. Minute blieb der Bezirksligist seiner Linie treu. Die Gastgeber arbeiteten weiterhin geschlossen gegen den Ball, kämpften um jeden Meter und gaben sich bis zum Ende nicht geschlagen. In der dritten Minute der Nachspielzeit belohnte sich der SV Veldhausen schließlich für seinen Aufwand. Tom Schultz traf zum 2:2-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit ein verdientes Unentschieden gegen den Nachwuchs des SV Meppen. Für den SV Veldhausen geht die Vorbereitung ohne lange Verschnaufpause weiter. Bereits am Montag wartet mit dem Pokalspiel gegen den SV Eintracht Nordhorn die nächste anspruchsvolle Aufgabe.