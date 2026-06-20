SC Spelle-Venhaus: Gelungener Auftakt gegen Regionalligist

Der SC Spelle-Venhaus ist erfolgreich in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 gestartet. Der emsländische Oberligist setzte sich im ersten Testspiel mit 1:0 gegen den Regionalligisten FC Gütersloh durch. Nach nur drei Trainingseinheiten überzeugte die Mannschaft vor allem mit Einsatzbereitschaft und einer disziplinierten Defensivleistung.
Bei sommerlichen Bedingungen auf der Sportanlage des SuS Buer in Melle zeigte der SC Spelle-Venhaus einen couragierten Auftritt gegen den klassenhöheren FC Gütersloh, der die vergangene Saison als Vierter der Regionalliga West abgeschlossen hatte.
Die Mannschaft von Henry Hupe begann mutig und setzte den Gegner in den ersten Minuten unter Druck. Nach einer stärkeren Phase der Ostwestfalen übernahm der SCSV wieder die Initiative – und belohnte sich in der 20. Minute. Joe Klöpper eröffnete den Angriff mit einem langen Ball hinter die Abwehr, Daniel Benke legte mustergültig quer und Tjark Höpfner setzte sich im Strafraum durch, ehe er überlegt zum 1:0 einschob.
Kurz darauf hätte Spelle nachlegen können. Erneut bereitete Benke vor, Benjamin Evers setzte sich stark im Eins-gegen-eins durch, scheiterte jedoch mit seinem Abschluss an Torhüter Jarno Peters beziehungsweise der Latte. Auch weitere Möglichkeiten der Emsländer blieben ungenutzt, sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel wechselte Hupe gleich siebenmal. Gütersloh erhöhte anschließend den Druck und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Mattis Niemann bewahrte den SCSV mit einer starken Parade im direkten Duell vor dem Ausgleich, wenig später verfehlte ein FC-Angreifer das Tor aus kurzer Distanz.
Die Speller überstanden diese Druckphase jedoch ohne Gegentor und setzten selbst weitere Nadelstiche. Matteo Echelmeyer sowie erneut Höpfner kamen zu aussichtsreichen Möglichkeiten, ehe auch Gütersloh zwei große Chancen ungenutzt ließ.
Sportlicher Leiter Tobias Harink zeigte sich mit dem ersten Auftritt der Vorbereitung zufrieden. „Toller Auftakt, auch wenn in vielen Bereichen noch Luft nach oben ist. Aber das ist völlig normal im ersten Testspiel“, sagte er auf der Homepage des Vereins. Der Sieg sei „klar“ verdient gewesen. Besonders hob Harink die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: „Es geht heute darum, dass wir uns gut und viel bewegt und zudem noch leidenschaftlich verteidigt haben. Die Mannschaft hat alles reingeworfen.“
Nicht zur Verfügung standen Jan Popov und Luca Tersteeg (beide verletzt), Tom Winnemöller (krank) sowie Steffen Wranik, Adrian Lenz und Marvin Kehl, die privat verhindert waren. Einige Spieler absolvierten deshalb mehr als die geplanten 45 Minuten.
Bereits am Dienstag setzt der SC Spelle-Venhaus seine Vorbereitung fort. Dann gastiert die U21 der niederländischen Talentschmiede FC Twente/Heracles Almelo im Getränke Hoffmann Stadion.