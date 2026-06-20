SC Spelle-Venhaus: Gelungener Auftakt gegen Regionalligist Oberligist überzeugt im ersten Test der Vorbereitung mit engagiertem Auftritt von red · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SC Spelle-Venhaus ist erfolgreich in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 gestartet. Der emsländische Oberligist setzte sich im ersten Testspiel mit 1:0 gegen den Regionalligisten FC Gütersloh durch. Nach nur drei Trainingseinheiten überzeugte die Mannschaft vor allem mit Einsatzbereitschaft und einer disziplinierten Defensivleistung.

Bei sommerlichen Bedingungen auf der Sportanlage des SuS Buer in Melle zeigte der SC Spelle-Venhaus einen couragierten Auftritt gegen den klassenhöheren FC Gütersloh, der die vergangene Saison als Vierter der Regionalliga West abgeschlossen hatte. Die Mannschaft von Henry Hupe begann mutig und setzte den Gegner in den ersten Minuten unter Druck. Nach einer stärkeren Phase der Ostwestfalen übernahm der SCSV wieder die Initiative – und belohnte sich in der 20. Minute. Joe Klöpper eröffnete den Angriff mit einem langen Ball hinter die Abwehr, Daniel Benke legte mustergültig quer und Tjark Höpfner setzte sich im Strafraum durch, ehe er überlegt zum 1:0 einschob.

Kurz darauf hätte Spelle nachlegen können. Erneut bereitete Benke vor, Benjamin Evers setzte sich stark im Eins-gegen-eins durch, scheiterte jedoch mit seinem Abschluss an Torhüter Jarno Peters beziehungsweise der Latte. Auch weitere Möglichkeiten der Emsländer blieben ungenutzt, sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause ging. Defensiv stabil gegen den Regionalligisten Nach dem Seitenwechsel wechselte Hupe gleich siebenmal. Gütersloh erhöhte anschließend den Druck und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Mattis Niemann bewahrte den SCSV mit einer starken Parade im direkten Duell vor dem Ausgleich, wenig später verfehlte ein FC-Angreifer das Tor aus kurzer Distanz.