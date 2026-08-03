SC Spelle-Venhaus erwartet Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück

– Foto: Uli Mentrup

Interessantes Freundschaftsspiel für den SC Spelle-Venhaus: Der emsländische Fußball-Oberligist erwartet am Dienstag, 18. August, um 19 Uhr den Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück im Getränke Hoffmann Stadion. „Wir freuen uns auf das Spiel“, erklärt Wolfgang Schütte vom Leitungsteam der Fußballabteilung des SCSV, der rund 14 Jahre für die Lila-Weißen zunächst als Spieler und dann als Co-Trainer aktiv war.

Wolfgang Schütte hat acht Jahre gemeinsam mit Joe Enochs beim VfL um Punkte gespielt, zwei Jahre arbeitete er als Co-Trainer an der Seite des aus Kalifornien stammenden Chef-Coaches beim VfL Osnabrück. Jetzt gibt es ein Wiedersehen von Schütte, der mit seinem Bruder Markus Schütte und Torben Thien das Leitungsteam der Fußballabteilung bildet, sowie Enochs, der inzwischen Direktor Fußball bei den Hasestädtern ist. „Wir haben über Jahre enge Kontakte“, erklärt Wolfgang Schütte. Der VfL suchte einen Testspielgegner - und der SCSV war zur Stelle.

In Osnabrück ist die Euphorie nach der Rückkehr des souveränen Drittliga-Meisters nach zwei Jahren in die 2. Liga groß. Am 8. August startet das Team von Trainer Timo Schultz beim Bundesligaabsteiger 1. FC Heidenheim in die neue Saison. Nach dem Heimspiel eine Woche später gegen Magdeburg folgt ein spielfreies Wochenende. Denn der DFB-Pokalknaller gegen Bayern München findet erst am 2. September statt.