SC Spelle-Venhaus erwartet den SV Meppen zum Testspiel

Der Vorbereitungsplan des SC Spelle-Venhaus auf das Restprogramm der Fußball-Oberliga steht: Trainer Henry Hupe erwartet die Spieler am 13. Januar zur ersten Einheit im neuen Jahr. Höhepunkt der fünf geplanten Tests ist das Emslandderby gegen den benachbarten Regionalliga-Spitzenreiter SV Meppen am 30. Januar.
Die Fußballer haben auch Hausaufgaben mit in die Winterpause bekommen. Mehrere individuelle Läufe sind vorgesehen. Ein Teil der Spieler ist auch in der Halle gefordert. Beim ersten Turnier von Vorwärts Nordhorn schied der SCSV in der Finalrunde aus. Am Donnerstag geht es zum Vechtecup beim FC Schüttorf 09. Einen Tag später findet die Endrunde statt. Beginn jeweils um 18 Uhr.
Fünf Tage nach dem offiziellen Trainingsstart 2026 am Dienstag (13. Januar, 19 Uhr) folgt am Sonntag (18. Januar) um 13 Uhr der erste Test: Der SCSV erwartet den westfälischen Bezirksligisten DJK Wacker Mecklenbeck. Am 25. Januar (Sonntag) treten die Emsländer um 15 Uhr beim Westfalenligisten SuS Neuenkichen an.
Am Freitag (30. Januar) um 19 Uhr erwarten die Schwarz-Weißen den SV Meppen zum freundschaftlichen Vergleich. In der Oberliga spielt der Gastgeber aktuell gegen die U23 der Kreisstädter. In der Saison 2023/24 fanden die ersten Punktspiele zwischen den ersten Mannschaften beider Vereine in der Regionalliga statt. Die sorgten beim SCSV für unvergessene Momente. Aktuell in der Winterpause ist Adrian Lenz vom SVM zu seinem Heimatverein Spelle zurückgekehrt. Zum Hupe-Team gehören mehrere Spieler mit einer blau-weißen Vergangenheit.
Am 7. Februar (Samstag) um 14 Uhr empfängt der SCSV den Westfalenligisten Eintracht Ahaus. Der letzte Test findet am 14. Februar (Samstag) um 14 Uhr gegen den Landesligisten FC Schüttorf 09 statt. Am darauffolgenden Wochenende ist das erste Punktspiel des neuen Jahres beim BSV Rehden geplant. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Das Nachholspiel beim SV Holthausen Biene ist für den 18. März (Mittwoch) vorgesehen. Darauf haben sich beide Vereine verständigt. Anstoß ist um 19.30 Uhr.