SC Spelle-Venhaus erwartet den SV Meppen zum Testspiel

Der Vorbereitungsplan des SC Spelle-Venhaus auf das Restprogramm der Fußball-Oberliga steht: Trainer Henry Hupe erwartet die Spieler am 13. Januar zur ersten Einheit im neuen Jahr. Höhepunkt der fünf geplanten Tests ist das Emslandderby gegen den benachbarten Regionalliga-Spitzenreiter SV Meppen am 30. Januar.

Die Fußballer haben auch Hausaufgaben mit in die Winterpause bekommen. Mehrere individuelle Läufe sind vorgesehen. Ein Teil der Spieler ist auch in der Halle gefordert. Beim ersten Turnier von Vorwärts Nordhorn schied der SCSV in der Finalrunde aus. Am Donnerstag geht es zum Vechtecup beim FC Schüttorf 09. Einen Tag später findet die Endrunde statt. Beginn jeweils um 18 Uhr. Fünf Tage nach dem offiziellen Trainingsstart 2026 am Dienstag (13. Januar, 19 Uhr) folgt am Sonntag (18. Januar) um 13 Uhr der erste Test: Der SCSV erwartet den westfälischen Bezirksligisten DJK Wacker Mecklenbeck. Am 25. Januar (Sonntag) treten die Emsländer um 15 Uhr beim Westfalenligisten SuS Neuenkichen an.