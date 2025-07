SC Spelle-Venhaus erneut in der Qualifikationsrunde gefordert

Der SC Spelle-Venhaus muss im Niedersachsenpokal erneut den schweren Weg über die Qualifikationsrunde gehen. Wie die Auslosung am Donnerstagabend in der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes ergab, tritt der Oberligist am letzten Juli-Wochenende beim Liga-Konkurrenten Heeslinger SC an.