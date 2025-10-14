SC Spelle-Venhaus bleibt ungeschlagen – 5:0 gegen Schwefingen

Der SC Spelle-Venhaus marschiert weiter unaufhaltsam durch die Frauen-Landesliga Weser-Ems. Auch eine lange Ausfallliste konnte die Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring nicht stoppen. Gegen die SG Schwefingen/Union Meppen überzeugte Spelle mit dominantem Offensivfußball und gewann deutlich mit 5:0.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine makellose Bilanz in der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiter ausgebaut. Gegen die SG Schwefingen/Union Meppen siegte der Spitzenreiter souverän mit 5:0 und untermauerte damit eindrucksvoll seine Titelambitionen.

Dabei musste Trainerin Rahel Mehring auf gleich mehrere Stammkräfte verzichten. „Zum ersten Mal in dieser Saison war unser Kader stark dezimiert – neben unseren zwei Langzeitausfällen fielen gleich fünf weitere Spielerinnen aus“, erklärte sie nach dem Spiel. Doch ihre Mannschaft ließ sich davon nicht beirren. „Das ließen wir uns aber nicht anmerken: Wir haben von der ersten Minute an das Spiel dominiert und mit ansehnlichem Offensivfußball überzeugt.“ Bereits zur Pause führte Spelle-Venhaus deutlich mit 4:0.

Nach dem Seitenwechsel ließ der Tabellenführer die Zügel etwas schleifen, blieb aber jederzeit ungefährdet. „In der zweiten Hälfte haben wir es dann leider nicht geschafft, das Tempo hochzuhalten, und wir haben zu häufig unnötig den Ball verloren. Trotzdem konnten wir noch ein weiteres Tor nachlegen“, so Mehring.