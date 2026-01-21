SC Spelle-Venhaus: Abgang im Sommer

Nils Bußmann wird den Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus im Sommer nach nur einer Saison verlassen. Der vom westfälischen Landesligisten FC Vorwärts Wettringen gekommene Defensivspieler schließt sich dem Westfalenligsten SV Mesum an.

„Ich habe mich mit meiner Entscheidung wirklich schwergetan“, erklärt Bußmann. Doch

wegen seiner eher mauen Spielzeit habe er sich doch zu dem Schritt entschlossen. Der 26-

jährige Defensivspieler gehörte zwar in 16 Punktspielen zum Kader, aber er wurde nur

sechsmal eingewechselt und kam dabei insgesamt nur zu einer knappen Viertelstunde

Einsatzzeit.

Mehr Spielzeit in Aussicht

Deswegen hat Bußmann das Angebot aus Mesum angenommen. Der Westfalenligist spielt

im oberen Tabellendrittel. Bußmann kennt ein paar Spieler. Mit Adrian Knüver hat er beim

Nachwuchs von Preußen Münster zusammengespielt.

Abgesehen von den Spielzeiten war es beim SCSV für Bußmann „überragend“,

insbesondere wie die Mannschaft ihn aufgenommen habe. „Es tut mir schon weh, zu gehen.

Aber am Ende muss man auch ein bisschen an sich selbst denken“, erklärt Bußmann.