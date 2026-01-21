SC Spelle-Venhaus: Abgang im Sommer

Nils Bußmann wird den Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus im Sommer nach nur einer
Saison verlassen. Der vom westfälischen Landesligisten FC Vorwärts Wettringen
gekommene Defensivspieler schließt sich dem Westfalenligsten SV Mesum an.
„Ich habe mich mit meiner Entscheidung wirklich schwergetan“, erklärt Bußmann. Doch
wegen seiner eher mauen Spielzeit habe er sich doch zu dem Schritt entschlossen. Der 26-
jährige Defensivspieler gehörte zwar in 16 Punktspielen zum Kader, aber er wurde nur
sechsmal eingewechselt und kam dabei insgesamt nur zu einer knappen Viertelstunde
Einsatzzeit.
Deswegen hat Bußmann das Angebot aus Mesum angenommen. Der Westfalenligist spielt
im oberen Tabellendrittel. Bußmann kennt ein paar Spieler. Mit Adrian Knüver hat er beim
Nachwuchs von Preußen Münster zusammengespielt.
Abgesehen von den Spielzeiten war es beim SCSV für Bußmann „überragend“,
insbesondere wie die Mannschaft ihn aufgenommen habe. „Es tut mir schon weh, zu gehen.
Aber am Ende muss man auch ein bisschen an sich selbst denken“, erklärt Bußmann.
Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte kann Bußmanns Wunsch nach mehr Spielpraxis
gut nachvollziehen. Aber die könne ihm der SCSV auch in der nächsten Saison nicht
garantieren. Deswegen sei der Wechsel verständlich. Der Konkurrenzkampf gerade in der
Innenverteidigung und auf der Sechser-Position sei sehr groß. Bußmann sei nichts
vorzuwerfen. Im Gegenteil. „Nils hat sich auch im Training immer reingehauen. Er ist ein
super Typ und in der Mannschaft super angekommen.“ Er habe viel organisiert, weiß
Schütte.