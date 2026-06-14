SC Sonnborn meldet eine Dritte

News aus Sonnborn. – Foto: spieltag.fotografie

Der SC Sonnborn 07 wird ab der Saison 2026/27 mit drei Seniorenmannschaften vertreten sein. Zur ersten Mannschaft, die gerade den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat, und zur zweiten Mannschaft in der Kreisliga B kommt eine neue dritte Mannschaft hinzu. Diese wird in der Kreisliga C, Gruppe 1 antreten.

Trainer der neuen Mannschaft wird Markus Westerholz, als Co-Trainer unterstützt ihn Serkan Baydar. Die sportliche Leitung übernimmt Dirk Müller. Das Trio kennt sich bereits aus einer langjährigen früheren Zusammenarbeit und freut sich nun auf die neue gemeinsame Aufgabe in Sonnborn.

Am Donnerstag fand bereits ein erstes gemeinsames Training mit einem Großteil der neuen Mannschaft statt. Bis zum Saisonauftakt wollen die Verantwortlichen den Kader noch gezielt ergänzen. Dabei geht es dem Verein nicht nur um sportliche Qualität. Wichtig ist den Sonnbornern vor allem, dass mögliche Zugänge auch menschlich zum Team passen.