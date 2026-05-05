SC Sinzing geht freiwillig in die Kreisklasse

Der SC Sinzing hat den Ligaverzicht erklärt. – Foto: Felix Schmautz

„Der SC Sinzing hat form- und fristgerecht den Ligaverzicht erklärt und ist somit der Direktabsteiger in dieser Klasse“, erklärt Koriath. Vor dem letzten Spieltag dieser Saison rangieren die Sinzinger in der Kreisliga 2 auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das würde die Relegation nach sich ziehen. Der Sprung auf einen Nichtabtstiegsplatz wäre theoretisch aber noch möglich am letzten Spieltag. Dennoch hat man sich im Verein nach langem Abwägen dazu entschieden, freiwillig eine Klasse nach unten zu gehen. Man hört, dass gewisse Personalprobleme mit Blick auf die kommende Saison für diesen Schritt ausschlaggebend seien. Was sagt der SC Sinzing selbst zum Kreisliga-Verzicht? Dazu mehr in Kürze...



Des einen Leid ist des anderen Freud: Für eine andere Mannschaft in der Liga tut sich ungeahnt eine Chance auf. Der TV Hemau steht seit vergangenem Sonntag eigentlich als Absteiger fest und war schon im Tal der Tränen versunken. Doch oft kommt es ja anders als man denkt. Weil der SC Sinzing als Direktabsteiger gewertet wird und folglich am Saisonende auf den letzten Tabellenplatz gesetzt wird, rutscht Hemau hoch auf Platz 13 und darf an der Relegation teilnehmen. Eine ungeahnte Chance, die der TVH unbedingt am Schopfe packen möchte. Zusätzlich wachsen die Chancen auf den direkten Klassenerhalt für den TSV Beratzhausen, den ASV Undorf und die SG Peising/Bad Abbach II. Eine Mannschaft aus diesem Trio muss schlussendlich in den „sauren Apfel“ beißen und relegieren.