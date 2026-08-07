SC Selfkant versucht, mit beiden Mannschaften nach oben zu kommen von Hermann-Josef Siemes · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Gut aufgestellt: Der SC Selfkant rüstet sich für die neue Spielzeit. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist in vollem Gange. Im ersten Testspiel gelang ein 2:1-Sieg gegen den Landesligisten Uevekoven.

Beim SC Selfkant wird ein kleines Jubiläum gefeiert. Der Zusammenschluss der Vereine VfR Tüddern, SV Havert-Stein und SV Höngen-Saeffelen besteht seit zehn Jahren. Von Beginn an dabei ist Michael Schmitz, der als Sportdirektor und Jugendleiter mit an vorderster Front stand. Nach zehn Jahren hat er das Amt des sportlichen Leiters an Gianluca Franken abgegeben, neuer Jugendleiter ist Ronny Schick. „Ich bin weiter mit Leib und Seele beim Verein“, sagt Michael Schmitz. Er habe es aber als geeigneten Zeitpunkt angesehen, die beiden Ämter in jüngere Hände zu legen. Michael Schmitz kümmert sich weiter um die Koordination und gemeinsam mit dem Vorsitzenden Heinz-Josef Dahlmanns und Geschäftsführer David Schürmann um andere wichtige Dinge im Verein. Die Fußballer des SC versuchen, nach oben zu kommen – mit beiden Seniorenmannschaften. „Die Qualität ist bei beiden Mannschaften gut genug“, sagt Gianluca Franken. Aber Erfolg hänge von vielen Faktoren ab. Vor allem müsse man verletzungsfrei bleiben. Der neue sportliche Leiter ist nach einem Jahr als Trainer bei Roland Millich zurück in die Heimat gekommen. Vorher war er bereits neun Jahre beim SC Selfkant tätig – als Spieler, Trainer und Jugendtrainer. „Die Aufgabe hat mich gereizt“, sagt er zu seinem neuen Betätigungsfeld.

Bei der Erstvertretung, die in der Kreisliga A spielt, kommt der neue Trainer Friedel Henßen super an. Er verfügt über reichlich Erfahrung und hat in Edin Durakovic einen Co-Trainer zur Seite, der auch schon lange im Fußballgeschäft dabei ist. Eine wertvolle Unterstützung für die beiden „Neuen“ ist Tom Johns, der schon mehrere Jahre als Co-Trainer beim SC Selfkant arbeitet und die Jungs kennt. „Das ist eine gute Truppe“, sagt Gianluca Franken über das Trainerteam. Neu im Trikot des SC Selfkant ist Defensivspieler Nils Hühne, der viele Jahre beim FC Wegberg-Beeck in Mittelrhein- und Regionalliga gespielt hat. Vom Landesligisten Germania Teveren kommen Patrick Rubaszewski und Finn Franck. Julien Feiter lief zuletzt für Rheinland Dremmen auf, Michel Rekas kehrt aus Millich zurück, Maurice Schermuly war zuletzt für RW Braunsrath aktiv. Der neue Torwart kommt von einem niederländischen Verein. Luis Guthmann spielte in der U 23 bei EVV Echt und gilt mit seinen 17 Jahren als großes Talent. Schließlich möchte der SC auch junge Spieler weiterentwickeln.