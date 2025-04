SC Selfkant schiebt sich auf Platz drei

Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt auch nach dem 21. Spieltag spannend. Durch einen 2:1-Erfolg über den SV Breberen bei einer gleichzeitigen 2:4-Niederlage von Union Würm-Lindern gegen Roland Millich hat der SV Niersquelle Kuckum den Platz an der Sonne bereits am Freitagabend zurückerobert.

Breberen war mit der Empfehlung von vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien nach Kuckum gekommen. Dessen ungeachtet erzielte Danny Hepner in der 25. Minute das 1:0 für die Platzherren. Die Gäste aus dem Selfkant blieben aber im Spiel, und Felix Senft gelang der Ausgleich noch vor der Pause (41. Minute). Den Siegtreffer für die Niers-Kicker erzielte schließlich Patrick Knorn in der 53. Minute.

Auf Platz drei hat sich mittlerweile der SC Selfkant geschoben, der gegen Dynamo Erkelenz mit 3:2 die Oberhand behielt. Glody Kudura und Michel Rekas hatten für ein Selfkanter 2:0 gesorgt, ehe Ibrahim Jabbie in der 16. Minute auf 1:2 verkürzte. Dem 3:1 durch Kudura ließ Thomas Schmidt nur noch das 2:3 in der Nachspielzeit folgen.

Zeitgleich zum Spiel in Kuckum musste Union Würm-Lindern die erste Heimniederlage der Saison gegen Millich einstecken, und verlor so die Tabellenführung. Yannick Wersich hatte die Roländer nach 18 Minuten in Führung gebracht. Zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt erhöhte Millich dann in Person von Spielertrainer Kevin Rapp in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Nach einer Stunde schien die Partie dann durch zu sein, nachdem Julian Herzog ein Eigentor zum 0:3 unterlaufen war. Doch plötzlich keimte wieder Hoffnung im Lager der Gastgeber, als Babacour Ceesay das 1:3 gerzielte (71.). Selbiger musste dann aber nach einer Roten Karte das Feld verlassen (76.), ebenso wie sein Teamkollege Max Mänz nach der Ampelkarte (81.). Mit zwei Mann weniger kam Lindern dann tatsächlich noch zum 2:3 durch Julian Herzog (88.), doch Tim Hubert Peters machte in der Nachspielzeit den Sack für Millich mit dem 4:2 zu.

Nach dem 1:2 des SV Breberen in Kuckum blieben auch die beiden anderen Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen, an diesem Wochenende punktlos. So unterlag Schlusslicht Germania Kückhoven deutlich mit 0:4 dem Oberbrucher BC. Bereits zur Pause hieß es 3:0 für die Gäste, für die Patrick Ajani per Freistoß (23.)und anschließend zwei Mal Oskar Tkacz trafen. Den Schlusspunkt setzte Noah Panos-Franco mit seinem Treffer zum 4:0 nach 54 Minuten.

Schwanenberg und Kempen gehen leer aus

Auf dem vorletzten Platz bleibt der SV Schwanenberg hängen, nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Sinan Kapar mit 0:2 bei Union Schafhausen II unterlag. Andre Schornstein hatte die Union in der 39. Minute nach vorne gebracht, wobei es bis zur Pause blieb. Das entscheidende 2:0 erzielte später Elias Halfenberg (52.). Auf dem aktuell ersten Nicht-Abstiegsplatz bleibt Germania Rurich. Beim SV Waldenrath-Straeten unterlag der Aufsteiger mit 2:4. Bei Stand von 3:0 traf Thomas Lambertz zwar doppelt bis zum Ruricher 2:3, doch Lars Dahlmanns entschied das Spiel in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 4:2 für Waldenrath. Daniel Penners (zwei Mal) und Hendrik Beumers trafen auch für Waldenrath.

Ebenfalls nur kurz vor den Abstiegsrängen rangiert Eintracht Kempen. Beim SV Brachelen verlor das Team von der Rur mit 0:2, wobei Spielertrainer Danny Fäuster per Strafstoß und Moritz Leuner kurz vor dem Abpfiff die Treffer für Brachelen erzielten. In einem weiteren Spiel unterlag der TuS Rheinland Dremmen auf eigenem Platz mit 3:4 gegen den FSV Geilenkirchen. In der 82. Minute hatte Roberto Marchese zwar noch das Dremmener 3:4 markiert, mehr gelang den Gastgebern dann aber nicht mehr. Es war die dritte Schlappe in Folge für die Rheinländer, die die Tabellenspitze etwas aus den Augen verlieren.