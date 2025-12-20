SC Schwarzenbek verlängert mit Trainer- und Betreuerteam

Der SC Schwarzenbek setzt seinen erfolgreichen Weg auch über die laufende Saison hinaus mit dem bestehenden Trainer- und Betreuerteam fort. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Ost, seit zehn Spielen ungeschlagen und nur vom SC Wentorf an der Spitze übertroffen, hat die Verträge von Cheftrainer Sagross Esmailpour, Co-Trainer Mario Friedrich, Betreuer Leo Schlesiger sowie Physiotherapeut Hendrik Schlierenkämper vorzeitig bis 2027 verlängert. Nach dem Abstieg aus der Landesliga stand der Klub im Sommer vor einem größeren Umbruch, musste neben mehreren Leistungsträgern auch das frühere Trainerteam verabschieden und setzte in der Folge vor allem auf junge Spieler mit Perspektive, ergänzt durch Akteure aus der zweiten Mannschaft.

Der Saisonstart verlief zunächst holprig, nach sieben Spieltagen rangierte Schwarzenbek nur knapp über der Abstiegszone, doch anschließend stabilisierte sich das Team deutlich und startete eine beeindruckende Serie, die den Klub bis auf Rang zwei führte; auch im Lotto-Pokal überzeugte der SCS und scheiterte gegen den klassenhöheren FC Union Tornesch erst im Elfmeterschießen. Sportlicher Leiter Lucas Scheunemann betonte, der eingeschlagene Weg sei bewusst auf Entwicklung angelegt, Rückschläge einkalkuliert und der Fokus weiterhin klar auf der nachhaltigen sportlichen Weiterentwicklung, während Esmailpour, der im Sommer das Traineramt von David Martensen übernommen hatte, die positive Entwicklung maßgeblich mitverantwortet.