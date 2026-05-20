SC Schwarzenbek präsentiert gleich zwei Trainer-Lösungen

Wird zum SC Schwarzenbek zurückkehren: David Martensen. – Foto: Verein

Der SC Schwarzenbek stellt sich an der Seitenlinie neu auf. Der Landesliga-Absteiger, der in der Bezirksliga Hamburg Ost aktuell auf Rang sieben steht, hat zunächst den Abschied von Trainer Sagross Esmailpour bekanntgegeben - und nur einen Tag später direkt eine Übergangslösung sowie eine Perspektive für die weitere Zukunft präsentiert.

Der Hintergrund ist vor allem organisatorischer Natur. In der Mitteilung des Vereins heißt es: „Unser Trainer Sagross ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, seinen Vertrag aufzulösen. Hintergrund ist der enorme zeitliche und organisatorische Aufwand, dem er aufgrund seines Wohnortes und der beruflichen Situation nicht mehr gerecht werden kann. Diesem Wunsch kommen wir schweren Herzens nach.“

Esmailpour hatte die erste Herren nach dem Abstieg in einer schwierigen Phase übernommen und die Mannschaft in einer herausfordernden Situation stabilisiert. Nun kam er nach Vereinsangaben selbst mit dem Wunsch auf den Klub zu, seinen Vertrag aufzulösen.

Der Klub würdigt deshalb nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art des scheidenden Trainers: „Sagross hat unsere 1. Herren nach dem Abstieg in einer schwierigen Phase übernommen und in einer herausfordernden Situation stabilisiert. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Besonders vermissen werde man „seine freundliche, herzliche und offene Art an der Schützenallee“.

Sportlich hat Esmailpour in Schwarzenbek Spuren hinterlassen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga ging es für den SCS darum, sich in der Bezirksliga zu stabilisieren. Das ist gelungen. Vor dem Saisonende steht Schwarzenbek mit 48 Punkten im oberen Tabellenmittelfeld und hat mit dem Abstiegskampf nichts zu tun.

Finn Apel übernimmt vorerst

Die Nachfolge ist zunächst intern gelöst. Finn Apel übernimmt ab sofort vorerst den Posten des Cheftrainers. Der Verein betont, dass Apel nicht lange gezögert habe und sofort bereit gewesen sei, dem Klub in dieser Situation zu helfen. Apel kennt den SC Schwarzenbek bestens. Viele erinnern sich noch an seine frühere Zeit als Cheftrainer der Liga-Mannschaft. Zudem sammelte er Erfahrungen unter anderem beim TSV Sasel und als Stützpunkttrainer beim Verband. Mit seiner B-Elite-Lizenz, seiner Erfahrung und seiner Art passe er laut Verein sehr gut zum eingeschlagenen Weg.

Sein Engagement beschränkt sich allerdings nicht nur auf die erste Herren. Gemeinsam mit Niclas Kuß und Paul Povstjuk arbeitet Apel seit Jahren an der Weiterentwicklung des Jugendbereichs und setzt als Mitglied der Abteilungsleitung Impulse im leistungsorientierten Breitensport. Auch deshalb ist seine kurzfristige Rückkehr an die Seitenlinie mehr als eine reine Notlösung.

Martensen soll später übernehmen

Gleichzeitig steht bereits fest, dass die Lösung mit Apel nicht dauerhaft angelegt ist. David Martensen wird nach einem kurzen Intermezzo beim Ratzeburger SV an die Schützenallee zurückkehren und die Aufgabe voraussichtlich im Laufe der Rückrunde von Apel übernehmen.

Damit hat der SC Schwarzenbek nicht nur eine schnelle Antwort auf den Abschied von Esmailpour gefunden, sondern auch eine mittelfristige Lösung vorbereitet. Liga-Manager Lucas Scheunemann ordnet die Situation entsprechend positiv ein: „Mit Finn und später dann mit David haben wir hier 1a-Lösungen finden können und sehen sehr positiv in die Zukunft.“

Stabilität nach dem Abstieg

Für Schwarzenbek ist diese Planung wichtig. Nach dem Abstieg aus der Landesliga war die aktuelle Saison vor allem eine Phase der Neuordnung. Mit 14 Siegen, sechs Unentschieden und acht Niederlagen hat sich der Klub in der Bezirksliga Hamburg Ost stabilisiert und steht im Tabellenmittelfeld mit Anschluss an die obere Hälfte.

Nun geht es darum, diese Stabilität auch in die kommende Entwicklung mitzunehmen. Der Abschied von Sagross Esmailpour erfolgt aus nachvollziehbaren Gründen, die Anschlusslösung wirkt aber bereits klar strukturiert: Finn Apel hilft sofort, David Martensen kehrt später zurück. Für den SC Schwarzenbek bleibt damit trotz Trainerwechsel ein hohes Maß an Kontinuität erhalten.

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