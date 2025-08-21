Die Ära Christian Malek beim SC Schwarzenbach ist zu Ende gegangen. – Foto: FC Kaltenbrunn

SC Schwarzenbach und Christian Malek gehen getrennte Wege Der Rangzwölfte der Kreisklasse West und sein Coach einigten sich auf die Beendigung der Zusammenarbeit +++ Sportlicher Leiter Uwe Salfer springt erneut in die Bresche.

Vier Spieltage sind in der Kreisklasse West des Spielkreises Amberg/Weiden absolviert, die Bilanz des SC Schwarzenbach nimmt sich mit nur zwei Punkten auf der Habenseite doch sehr unbefriedigend aus. Auch am letzten Wochenende schaffte der letztjährige Tabellensiebte - man mischte lange im Buhlen um ganz vordere Plätze mit - nicht den erhofften ersten Saisonsieg, beim Aufsteiger SV Wildenreuth kam man über ein 1:1 nicht hinaus. So tritt man aktuell im Tabellenkeller auf der Stelle, Grund genug für die Verantwortlichen und Trainer Christian Malek zu reden und die aktuelle sportliche Situation zu analysieren.

Das Ergebnis der Analyse: Einvernehmlich hat man sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zwischen dem SCS und seinem Übungsleiter zu beenden, teilte der Verein nun mit. Beide Seiten wären nach intensiven Gesprächen übereingekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition Sinn machen würde, um neue Anreize zu setzen. Christian Malek, der in seiner aktiven Zeit bei der SpVgg Weiden aktiv war und dort in der Bezirks- und Bezirksoberliga spielte, hatte den ein Jahr vorher in die Kreisklasse aufgestiegenen SC Schwarzenbach vor der Spielzeit 2024/25 übernommen und führte ihn auf einen guten siebten Tabellenplatz. Zuvor war der aus Pressath stammende 50jährige Übungsleiter beim dort beheimateten TSV und dem FC Kaltenbrunn auf der Kommandobrücke gestanden.