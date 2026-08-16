SC Schöngeising siegt in Unterzahl 2:1 bei Peiting – Siegtor in der 87. Minute

Marcel Berger. – Foto: SC Schöngeising

Der Aufsteiger aus Schöngeising hat sein erstes Kreisliga-Spiel beim TSV Peiting gewonnen. Marcel Berger traf zwei Minuten vor Schluss zum 2:1.

Gelungener Auftakt: Der SC Schöngeising ist mit einem 2:1 (1:1)-Auswärtssieg beim TSV Peiting in die Kreisliga gestartet. Der Aufsteiger trat von Beginn an mutig auf und verschaffte sich schnell Respekt.

Schon früh hatte Ilyas Kayikci die Führung auf dem Fuß. Wenig später traf Kilian Probst zum 1:0, als er nach einer Flanke per Kopf erfolgreich war (4.). Peitings Daniel Slowiak hatte sich zuvor verschätzt. Die Führung der engagiert auftretenden Mannschaft von Spielertrainer Kristian Paluca war verdient. Umso überraschender fiel in der 23. Minute der Ausgleich: Matthias Lotter traf mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 1:1.

Auch nach der Pause blieb Schöngeising gefährlich. Kayikci hatte Pech, als sein Schuss an der Querlatte landete. In den letzten 20 Minuten spielte der SCS nach einer Roten Karte gegen Tobias Strommer wegen einer Notbremse in Überzahl. Zwei Minuten vor Schluss nutzte Marcel Berger die numerische Überlegenheit und erzielte den umjubelten Siegtreffer (87.).

„Wir sind mutig ins Spiel gegangen und haben uns nicht versteckt“, sagte Paluca. Damit habe Peiting wohl nicht gerechnet. Schon in der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft es versäumt, die Führung auszubauen, monierte Paluca. „Auch nach der Pause hätten wir früher für die Entscheidung sorgen können.“ (Dieter Metzler)