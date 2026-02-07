SC Schiefbahn will Formhoch bewahren und ans obere Drittel heranrücken

Neben dem SC Viktoria Anrath, der sich bereits auf Platz zwei vorgeschoben hat, dem VfB Uerdingen und dem Hülser SV, der wieder Anschluss zu den Aufstiegsplätzen hat, ist der SC Schiefbahn in der Kreisliga A das aktuell erfolgreichste Team. Fünf Siege und ein Unentschieden in Folge stehen für die mit vielen Routiniers besetzte Truppe um die früheren St. Töniser Spieler Kai König, Brian Drubel und Oliver Wersig jahresübergreifend zu Buche. Das sind natürlich gute Voraussetzungen, um am Sonntag auch beim Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld zu bestehen. Und werden in der Tat vom Löschenhofweg alle Punkte mitgenommen, dann ist Platz neun, wie aktuell, sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Anadolu um Torjäger Samed Yesil kann, wenn wie am vergangenen Sonntag die Punkte nicht eingefahren werden, Platz eins verlieren. Auch wenn die Aufgaben der Konkurrenz – die Anrather müssen nach Strümp und Kaldenkichen erwartet im Verfolgerduell die Willicher, die allerdings den gesperrten Vladislav Kochoutine ersetzen müssen – ebenfalls nicht von Pappe sind. Der Hülser SV würgte sich zwar gegen Schlusslicht TuS Gellep zuletzt förmlich zum Dreier, kann dieses Wochenende, weil wegen des Rückzugs von Amern II spielfrei, in Ruhe beobachten, wie sich die Konkurrenz schlägt. Dies gilt für den VfB Uerdingen nicht, der am vorigen Sonntag spielfrei war. Er empfängt die unbequeme Reserve von TuRa Brüggen, hofft aber weiter auf Treffer des bereits 22 Mal erfolgreichen Burhan Sahin.
Wie Schiefbahn in Lauerstellung liegt der SC Waldniel. Nimmt er nun auch die Hürde Rhenania Hinsbeck, muss man ihn auch auf dem Zettel haben. Der Einstand des neuen Trainers Karl-Heinz Himmelmann beim FC Hellas Krefeld ist mit einem Unentschieden in Willich durchaus geglückt. Nun heißt das Gebot der Stunde natürlich „nachlegen“, was gegen die Gelleper aber bei allem Respekt möglich sein müsste.
Um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es unterdessen für die Zweitvertretung des VfR Fischeln beim SC Niederkrüchten. Bei dem stellt sich vor dem Duell der Kellerkinder durchaus die Frage, wie er die 1:9-Schlappe vor acht Tagen in Anrath verdaut hat. Dieselbe Bedeutung hat die Partie der Meerbuscher Dritten gegen die Zweite des TSV Bockum. Die muss aber auf den zuletzt mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Niklas Derks verzichten.
