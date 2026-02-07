SC Schiefbahn will Formhoch bewahren und ans obere Drittel heranrücken

Wie Schiefbahn in Lauerstellung liegt der SC Waldniel. Nimmt er nun auch die Hürde Rhenania Hinsbeck, muss man ihn auch auf dem Zettel haben. Der Einstand des neuen Trainers Karl-Heinz Himmelmann beim FC Hellas Krefeld ist mit einem Unentschieden in Willich durchaus geglückt. Nun heißt das Gebot der Stunde natürlich „nachlegen“, was gegen die Gelleper aber bei allem Respekt möglich sein müsste.

Um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es unterdessen für die Zweitvertretung des VfR Fischeln beim SC Niederkrüchten. Bei dem stellt sich vor dem Duell der Kellerkinder durchaus die Frage, wie er die 1:9-Schlappe vor acht Tagen in Anrath verdaut hat. Dieselbe Bedeutung hat die Partie der Meerbuscher Dritten gegen die Zweite des TSV Bockum. Die muss aber auf den zuletzt mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Niklas Derks verzichten.

