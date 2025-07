SC Schiefbahn verpflichtet Ersin Deniz und Chris Lehmann

Torwart-Team bekommt Erfahrung hinzu

"Chris hat zuletzt in Vorst gespielt und bringt reichlich Bezirksliga-Erfahrung mit. Mit ihm konnten wir einen erfahrenen und starken Torhüter verpflichten, der unser Torwartteam nach dem Abgang von Felix Griß wieder komplettiert. In Kombination mit Marco Lippolis sollen Sie unsere jungen Torhüter fördern, ausbilden und unterstützen, um die Position auf lange Sicht zu gut zu besetzen", erklärt Kruthoff den Plan für die Position zwischen den Pfosten, den er sich gemeinsam mit Trainer Pascal Dierig überlegt hat. "Jedoch soll er auch ein wenig Druck auf die Jungs ausüben, damit diese sich gegenseitig pushen, um in einem Kampf um die Nummer Eins alles zu geben. Chris wird sowohl unser Torwart-Team als auch den Rest der Mannschaft mit seiner tollen Art bereichern und uns noch selbstbewusster und widerstandsfähiger machen."