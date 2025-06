SC Schiefbahn holt Lucas Püllen und Fynn Thomassen vom SV Glehn

Lucas Püllen (links) mit Patrick Kruthoff. – Foto: SC Schiefbahn

Der SC Schiefbahn hat am Sonntag die Saison der Kreisliga A Kempen-Krefeld auf dem 7. Tabellenplatz abgeschlossen, man darf also sagen, dass die Stabilisierung nach dem Abstieg aus der Bezirksliga unter Trainer Pascal Dierig gelungen ist. Zum Abschluss gab es eine 0:2-Niederlage bei Hellas Krefeld, doch der Blick des Traditionsvereins geht schon in Richtung der neuen Saison. Die zwei ersten Zugänge hat der Verein nun vermeldet, weitere sollen in den nächsten Tagen folgen.

Lucas Püllen kehrt nach sieben Jahren zurück Die beiden ersten Zugänge kommen dabei beide vom Neusser A-Ligisten SV Glehn, der kurioserweise ebenfalls auf Platz sieben im Abschlussklassement landete. Einer der beiden Spieler hat dabei eine Vergangenheit im Klub. "Lucas Püllen ist ein Schiefbahner Junge, er hat hier im Verein die komplette Jugend durchlaufen und hat jetzt sieben Jahre in Glehn gespielt. Jetzt kommt er, wie er selbst sagt, nach Hause", erklärt Präsident Patrick Kruthoff, der sich auf einen erfahrenen Mittelfeldspieler mit Schiefbahner DNA freut.

Püllen ist 30 Jahre alt, gehörte in den vergangenen Jahren zum engeren Kreis der Glehner, absolvierte in der abgelaufenen Saison allerdings nur 14 Einsätze (ein Tor). Als er die Schiefbahner verließ, liefen diese wie jetzt in der Kreisliga A auf. Junges Torhüter-Talent kommt