SC Sand und der SGS Essen treffen in Erbenheim aufeinander

Am kommenden Sonntag treffen der SC Sand und die SGS Essen auf dem Sportplatz in Erbenheim aufeinander. – Foto: Erbenheim

Erbenheim. Nachdem im Januar bereits die BVB-Frauen und der 1.FC Saarbrücken zu Gast waren, folgt am Sonntag der nächste hohe Besuch mit den Frauenmannschaften des FC Sand und der SGS Essen.

Die beiden Teams treffen am kommenden Sonntag, auf dem Sportplatz des SV Erbenheim, zu einem Testspiel aufeinander.

"Nachdem die BVB-Frauen gegen Saarbrücken bei uns gespielt haben, haben wir uns wohl als Gastgeber empfohlen", sagt Mike Steinbach, Vorsitzender des SV Erbenheim. Die beiden Mannschaften haben sich bei ihm gemeldet, da die Organisation des letzten Spiels gelobt wurde und der Sportplatz des Vereins "strategisch gut" für beide Mannschaften liege.