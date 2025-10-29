SC RW Maaslingen verlängert mit Erfolgscoach Bartel

Maaslingen (in Rot) ist neben Kinderhaus (in Schwarz) einer der Topfavoriten auf den Titel. – Foto: Stefan Wietzorek

Mittendrin wieder der letztjährige Vizemeister SC RW Maaslingen, der nur zwei der zwölf Partien verloren hat und bei einer weniger absolvierten Partie nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus besitzt. Es läuft also beim Verein aus dem Fußball-Kreis Minden, der unter Coach Sergej Bartel (37) nach Höherem strebt. Mit ihm und seinem Trainerteam Christian Schröer (35, Co-Trainer) und Karsten Römbke (40, Co-Trainer, Torwarttrainer und Teammanager) wurde nun der Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 verlängert.

Seit 2022 hält Bartel schon das Zepter in der Hand und möchte nach dem Aufstieg in die Westfalenliga möglichst bald auch den Aufstieg in das westfälische Amateuroberhaus feiern. "Das Ziel muss in jeder Saison Platz 1 sein", macht der erfolgsorientierte Coach in der Lokalpresse "Mindener Tagesblatt" deutlich. Sein Verbleib war fest mit den Personalien seiner Trainerkollegen verbunden. "Wir haben ein Vertrauensverhältnis und verstehen uns blind. Wir betreiben einen hohen Aufwand, dann wollen wir auch maximalen Erfolg", so Bartel, der den "Dorfverein" zu schätzen weiß: "Ich feiere es immer noch, wenn ich hierher komme und diese Zahl an Zuschauern sehe. Die Leute sind einem ans Herz gewachsen."