SC Rot-Weiß Bad Tölz und SG Reisach stehen vor dem Abstieg

Beide Teams kassierten deutliche Niederlagen. Für die Spielgemeinschaft Reisach ist der Klassenerhalt kaum mehr möglich.
Rot-Weiß Bad Tölz – FC Rottach-Egern 0:1 (0:0) – „Das Spiel war symptomatisch für unsere ganze Saison, wie ein Spiegelbild: Selbst keine Tore gemacht und einen Freistoß kassiert. Das war's“, lautet die deprimierende Zusammenfassung von RW-Coach Adrian Ackermann. Dabei wäre ein Erfolg gegen den Tabellennachbarn gegen den drohenden Abstieg so wichtig gewesen. Im ersten Durchgang konnten die Hausherren die Partie noch einigermaßen ausgeglichen gestalten. Freilich ohne selbst zu großartigen Einschussmöglichkeiten zu kommen. Nach einem 20-Meter-Freistoß war’s dann soweit, das Spielgerät zappelte im RW-Netz (59.). Bei der Schlussoffensive der Gastgeber hatte noch Max Geisler eine vielversprechende Chance auf den Ausgleich (88.), aber der Rottacher Keeper konnte parieren. So behalf sich Ackermann mit einer alten Fußballer-Weisheit: „Wenn du keine Tore schießt, kannst du auch nichts gewinnen.“
TSV Grünwald II - SG Reisach 5:0 (3:0) – Durch ein unglückliches Eigentor von Alexander Wind (2.) gerieten die Gäste schon bald ins Hintertreffen. Die Spielgemeinschaft hielt anschließend recht gut mit, erspielte sich auch einige Möglichkeiten. Johannes Fichtner sowie Korbinian Melf vergaben beste Abschlusschancen. Dann baute Moritz Zieber (27.) den Vorsprung der Gastgeber aus. Trotzdem steckten die Reisacher den Kopf noch längst nicht in den Sand. Erst als Lucas Schrödl (35.) auf 3:0 erhöhte, war es passiert. SG-Coach Martin Schmid: „Grünwald hat sich anschließend absolut clever und souverän gezeigt. Da gab es für uns keine Hoffnung mehr, wenigstens einen Punkt mit auf den Nachhauseweg zu nehmen.“ Arlind Zeka (67.) und Stefan Kessler (88.) erhöhten vielmehr noch zum verdienten 5:0-Endstand. Für die Spielgemeinschaft ist der Klassenerhalt somit kaum mehr möglich.