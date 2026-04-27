SC Rot-Weiß Bad Tölz und SG Reisach stehen vor dem Abstieg Niederlagen im Kampf um den Klassenerhalt von Hans Demmel · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

Für Rot-Weiß Bad Tölz wird es wohl eine Liga nach unten gehen. – Foto: Armin Würfl| Sp4Ort.de

Beide Teams kassierten deutliche Niederlagen. Für die Spielgemeinschaft Reisach ist der Klassenerhalt kaum mehr möglich.

Rot-Weiß Bad Tölz – FC Rottach-Egern 0:1 (0:0) – „Das Spiel war symptomatisch für unsere ganze Saison, wie ein Spiegelbild: Selbst keine Tore gemacht und einen Freistoß kassiert. Das war's“, lautet die deprimierende Zusammenfassung von RW-Coach Adrian Ackermann. Dabei wäre ein Erfolg gegen den Tabellennachbarn gegen den drohenden Abstieg so wichtig gewesen. Im ersten Durchgang konnten die Hausherren die Partie noch einigermaßen ausgeglichen gestalten. Freilich ohne selbst zu großartigen Einschussmöglichkeiten zu kommen. Nach einem 20-Meter-Freistoß war’s dann soweit, das Spielgerät zappelte im RW-Netz (59.). Bei der Schlussoffensive der Gastgeber hatte noch Max Geisler eine vielversprechende Chance auf den Ausgleich (88.), aber der Rottacher Keeper konnte parieren. So behalf sich Ackermann mit einer alten Fußballer-Weisheit: „Wenn du keine Tore schießt, kannst du auch nichts gewinnen.“