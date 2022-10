SC Rot-Weiß Bad Tölz: Im Training Selbstvertrauen getankt In Hausham erwartet RW-Trainer Wagner „Abschlüsse mit hoher Qualität“

Bad Tölz – Nun, da beide Teams in der Kreisliga spielen und am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in Hausham zum zweiten Mal in der neuen Liga aufeinandertreffen, haben sich die Vorzeichen gewandelt: Der Vizemeister hat die erste Partie mit 1:0 gewonnen und steht tabellarisch deutlich vor Rot-Weiß. Mit 22 Punkten und Platz drei ist sogar der Einzug in die Meisterrunde schon nahezu perfekt. Einzig durch die 1:3-Niederlage in Lenggries musste die SG den Platz an der Spitze überhaupt räumen.

Den Traum von der Meisterrunde haben die Tölzer längst ad acta gelegt – nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen. Trainer Sebastian Wagner haderte dabei vor allem mit der mangelhaften Torausbeute. Die Abschlussschwäche wurde auch gegen Holzkirchen II (1:1) wieder einmal überdeutlich, als Fatih Kocyigit und Max Geisler beste Chancen liegenließen. Wagner sann deshalb während der Woche auf Abhilfe und rückte das Schusstraining in den Fokus. Seine Erkenntnis aus den beiden Einheiten: „Es waren Abschlüsse mit hoher Qualität. Dadurch haben wir viel Selbstvertrauen getankt. In Hausham erwarte ich mir ebenfalls diese Qualität.“

Zwei Positionen wird der Coach neu besetzen. Siegfried Bahner hat seine Rotsperre abgesessen und kehrt in der Kasten zurück. Geisler hat sich im Training gezerrt und wird von Peter Murcko in der Offensive vertreten.