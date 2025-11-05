SC Rönnau will Serie gegen Todesfelde II fortsetzen

Am Mittwochabend (20:00 Uhr) empfängt der SC Rönnau den SV Todesfelde II zum Nachholspiel auf dem heimischen Trainingsplatz. Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen wollen die Rönnauer ihre kleine Erfolgsserie fortsetzen und weiter Boden im Tabellenkeller gutmachen.

Trainer Jan Vogelsang blickt mit Zuversicht auf das Duell: „Heute erwartet uns sicherlich ein Spiel, das vor allem über den Kampf entschieden wird. Derjenige, der weniger Fehler macht, wird am Ende als Sieger vom Platz gehen. Wir spielen auf unserem Trainingsplatz, da dort das Flutlicht funktioniert – der Platz ist in einem ordentlichen Zustand und zum Fußballspielen absolut ausreichend.“

Sein Team sei bestens vorbereitet: „Wir sind, denke ich, sehr gut auf den Gegner eingestellt und wissen, was uns erwartet. Ob sie Unterstützung aus der Ersten bekommen oder nicht, spielt für uns keine große Rolle. Wir haben die letzten beiden Spiele nicht verloren, sind gut drauf, haben hervorragend trainiert und einen nahezu kompletten Kader – abgesehen von den Langzeitverletzten, die leider erst zur Rückrunde zurückkehren werden.“

Mit Blick auf die Tabelle und das Derby betont Vogelsang die Bedeutung der Partie:

„Insgesamt haben wir also ein sehr gutes Gefühl, gehen mit breiter Brust in dieses Heimspiel, in dieses Derby, und wollen unbedingt die nächsten drei Punkte einfahren. Das ist heute unser klares Ziel – und dafür werden wir bis zum Schlusspfiff alles geben. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende erfolgreich dastehen werden.“