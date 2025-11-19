SC Rönnau verabschiedet Adrian Rupsch zur Winterpause

Der SC Rönnau muss zur Winterpause den Abgang von Adrian Rupsch verkraften. Der Offensivspieler, der seit zweieinhalb Jahren zum Kader der ersten Herren gehörte, beendet sein Engagement aus privaten Gründen. Rupsch, junger Familienvater, möchte künftig mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen und hat den Verein entsprechend informiert.

Der Verein würdigt seine Verdienste der vergangenen Jahre. Rupsch erzielte in der Aufstiegssaison zahlreiche Tore und leistete im darauffolgenden Jahr wichtige Beiträge im Kampf um den Klassenerhalt. Zudem galt er als verlässlicher Spieler im Training und als geschätzter Teamkamerad.

Der SC Rönnau bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit. Abschließend richtet der Verein den Wunsch an Rupsch, auch künftig in Kontakt zu bleiben – und erinnert augenzwinkernd daran, dass eine Salami-Hack-Pizza noch offensteht.