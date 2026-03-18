SC Rönnau setzt auf die eigene Jugend

Alle drei könnten altersbedingt noch in der A-Jugend spielen, haben sich jedoch bereits in dieser Saison im Herrenbereich etabliert. Besonders in den vergangenen Spielen der Rückrunde trugen sie maßgeblich zu den positiven Ergebnissen bei.

Matti Ole Heßmer gehört seit Saisonbeginn zum Kader, während Konstantin Reimpell im Laufe der Hinrunde dazustieß. Jonte rückte in der Winterpause zur Mannschaft auf.