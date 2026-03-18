SC Rönnau setzt auf die eigene Jugend

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Der SC Rönnau treibt die Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und setzt dabei bewusst auf die eigene Jugend. Mit Matti Ole Heßmer, Konstantin Reimpell und Jonte bleiben drei junge Spieler auch über die laufende Spielzeit hinaus Teil der ersten Herren.
Alle drei könnten altersbedingt noch in der A-Jugend spielen, haben sich jedoch bereits in dieser Saison im Herrenbereich etabliert. Besonders in den vergangenen Spielen der Rückrunde trugen sie maßgeblich zu den positiven Ergebnissen bei.
Matti Ole Heßmer gehört seit Saisonbeginn zum Kader, während Konstantin Reimpell im Laufe der Hinrunde dazustieß. Jonte rückte in der Winterpause zur Mannschaft auf.
Mit der Verlängerung des Trios unterstreicht der SC Rönnau seine strategische Ausrichtung, verstärkt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und diesen frühzeitig an den Herrenbereich heranzuführen. Die Entwicklung der drei Spieler gilt dabei als Beispiel für den eingeschlagenen Weg, der auch in Zukunft fortgesetzt werden soll.