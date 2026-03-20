SC Rönnau gegen TuS Hartenholm: Kampf ums Überleben

SC Rönnau empfängt am Samstag den TuS Hartenholm zu einem direkten Duell im Tabellenkeller. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern und die Saison nicht frühzeitig in Gefahr zu bringen.
Hartenholm reist dabei mit einem überraschenden Erfolgserlebnis an: Am vergangenen Spieltag besiegte das Team SC Rapid Lübeck, den aktuellen Tabellenführer, mit 2:0 und konnte so eindrucksvoll beweisen, dass es auch gegen starke Gegner bestehen kann. Rönnau dagegen musste beim TSV Lägerdorf eine 1:3-Niederlage hinnehmen und steht unter Druck, vor heimischem Publikum zu reagieren.
Mit 20 Punkten aus 19 Spielen liegt SC Rönnau aktuell auf dem 13. Platz, TuS Hartenholm folgt mit 17 Zählern auf Rang 14.
Das Duell am Samstag um 14:00 Uhr in Rönnau wird zu einem Schlüsselspiel im Kampf gegen den Abstieg: Jeder Punkt könnte entscheidend sein, um sich weiter von den hinteren Tabellenrängen abzusetzen.