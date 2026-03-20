SC Rönnau gegen TuS Hartenholm: Kampf ums Überleben Zwei Kellerkinder treffen aufeinander – Hartenholm kommt mit Rückenwind von red · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

SC Rönnau empfängt am Samstag den TuS Hartenholm zu einem direkten Duell im Tabellenkeller. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern und die Saison nicht frühzeitig in Gefahr zu bringen.

Hartenholm reist dabei mit einem überraschenden Erfolgserlebnis an: Am vergangenen Spieltag besiegte das Team SC Rapid Lübeck, den aktuellen Tabellenführer, mit 2:0 und konnte so eindrucksvoll beweisen, dass es auch gegen starke Gegner bestehen kann. Rönnau dagegen musste beim TSV Lägerdorf eine 1:3-Niederlage hinnehmen und steht unter Druck, vor heimischem Publikum zu reagieren. Morgen, 14:00 Uhr SC Rönnau SC Rönnau TuS Hartenholm Hartenholm 14:00 PUSH Mit 20 Punkten aus 19 Spielen liegt SC Rönnau aktuell auf dem 13. Platz, TuS Hartenholm folgt mit 17 Zählern auf Rang 14.