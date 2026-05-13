SC Rinteln setzt auf Neustart: Giuseppe Inserra übernimmt im Sommer

Der SC Rinteln hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt und setzt dabei auf einen erfahrenen Namen aus dem regionalen Amateurfußball. Giuseppe Inserra wird den Bezirksligisten im Sommer übernehmen und damit die Nachfolge von Rolf Bartram antreten. Der 45-Jährige wird ligaunabhängig beim Traditionsverein einsteigen und soll dem SC Rinteln neue Stabilität verleihen.
Die Entscheidung kommt in einer sportlich schwierigen Phase. Zwar gelang dem SCR Anfang Mai mit dem 2:0-Erfolg gegen Jahn Lindhorst ein wichtiges Erfolgserlebnis, insgesamt verliefen die vergangenen Wochen jedoch enttäuschend. Niederlagen gegen Pattensen (1:6), Ihme-Roloven (0:7), MTV Rehren (0:2) und Gehrden (3:5) offenbarten insbesondere defensive Probleme. Mit bereits 68 Gegentoren rangiert Rinteln aktuell nur auf Platz zwölf der Bezirksliga Hannover 3.
Vor diesem Hintergrund dürfte die Verpflichtung Inserrats auch als Signal für einen strukturellen Neuanfang verstanden werden. Der neue Trainer bringt Erfahrung aus mehreren Stationen im Kreis Schaumburg und im Raum Minden mit. Zuletzt arbeitete er beim TuS Kleinenbremen in der Kreisliga A Minden, nachdem er zuvor mehrere Jahre beim SV Obernkirchen tätig gewesen war.
Vor allem in Obernkirchen sammelte Inserra über einen längeren Zeitraum Verantwortung – zunächst als Co-Trainer, später als Cheftrainer. Dort bewegte sich die Mannschaft meist im stabilen Mittelfeld der Kreisliga Schaumburg. Auch wenn die ganz großen sportlichen Erfolge bislang ausblieben, gilt Inserra als akribischer Arbeiter mit klarer Linie und hoher Präsenz an der Seitenlinie.
Für den SC Rinteln steht nun zunächst der Saisonendspurt im Mittelpunkt. Gleichzeitig richten sich die Blicke bereits auf die kommende Spielzeit, in der der Verein unter neuer sportlicher Führung wieder ruhigere Fahrwasser erreichen möchte. Die frühe Entscheidung auf der Trainerposition verschafft dem Klub dafür zumindest Planungssicherheit.