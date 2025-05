SC Riebelsdorf setzt weiter auf Kämpfer

Der Fußball-A-Ligist SC Riebelsdorf setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie: Wie der Verein bekannt gab, wird Chefcoach Sebastian Kämpfer auch in der kommenden Spielzeit das Traineramt bei den „Rot-Weißen“ ausüben. In den vergangenen Jahren habe Kämpfers Handschrift das Team geprägt, heißt es in einer Mitteilung des Vorstands. Sowohl in spielerischer Hinsicht als auch in der Tabelle seien deutliche Fortschritte erkennbar.