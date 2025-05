Große Freude in Hochdahl. – Foto: Michael Heinz Kelleners

SC Rhenania steigt in die Bezirksliga auf Im Jubiläumsjahr schaffen die Hochdahler Fußballer die ersehnte Rückkehr – und wollen jetzt die Saison auch als Meister beenden. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 KL A Düsseldorf Rather SV Rhenania H. Peter Burek + 2 weitere

Rather SV – SC Renania Hochdahl 2:6 (2:3). Der SC Rhenania Hochdahl ist, nach dem Abstieg im Mai 1995, wieder zurück – zurück in der Fußball-Bezirksliga. Mit dem unangefochtenen, von Spielern und vielen mitgereisten Fans gleichermaßen mit Begeisterung, aber auch einer Portion Erleichterung aufgenommenen 6:2 (3:2)-Erfolg beim Tabellenvorletzten Rather SV machte das Team von Trainer Peter Burek den (Wieder-) Aufstieg perfekt.

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr Rather SV Rather SV Rhenania Hochdahl Rhenania H. 2 6 Abpfiff „Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Unsere Mannschaft lieferte eine richtig gute Leistung ab, ließ sich auch durch die beiden Anschlusstreffer nicht von ihrer Linie abbringen“, lobte Peter Mollenhauer, der in seiner aktiven Zeit selbst einmal drei Jahre für den RSV spielte, den souveränen Auftritt. Der Sportdirektor des SCR ergänzte: „Es sind ja viele Fans aus Hochdahl mitgekommen. Diese Unterstützung hat unsere Jungs sichtlich beflügelt. Sie haben sich heute verdientermaßen belohnt für die harte Arbeit in den vergangenen Monaten. Und dass der Aufstieg ausgerechnet im Jubiläumsjahr ‚100 Jahre SC Rhenania Hochdahl‘ geschafft wird, passt natürlich erst recht ins Bild.“ Gebührend gefeiert wird der Aufstieg dann am kommenden Sonntag nach dem Heimspiel gegen den Nachbarn SC Unterbach.

Im Rather Waldstadion machte die Burek-Elf von Beginn an deutlich, wer hier der designierte Aufsteiger ist. Mehr als ihre körperbetonte und phasenweise recht aggressive Spielweise, hatten die Einheimischen, zumindest so lange die Kräfte reichten, nicht entgegen zu setzen. „Wir sind den Gegner schon früh angelaufen. Haben so versucht, das Heft in die Hand zu nehmen. Die schnelle Führung gab unserer Mannschaft zusätzlich Sicherheit. Selbst die beiden vermeidbaren Gegentore brachten uns nicht in Verlegenheit. Die Jungs haben sich so viel Cleverness und Selbstvertrauen erarbeitet, um auch solche engen Spielsituationen zu meistern“, fasste Peter Burek zusammen. Der SCR-Coach bescheinigte seinen Schützlingen einen starken, seriösen Auftritt: „Nicht nur heute, wir haben insgesamt eine tolle Saison gespielt und heute den Lohn eingefahren.“ Eine tolle Leistung