SC Rhenania mischt im Aufstiegskampf mit Der Absteiger aus der Fußball-Kreisliga A plant die schnelle Rückkehr. Allerdings ließen die Hochdahler zuletzt unerwartet Federn.

Der SC Rhenania Hochdahl überwintert in der Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2, auf Rang zwei. Punktgleich (41) mit der aufgrund der besseren Tordifferenz (+ acht) als Klassenprimus geführten TuSA 06-Reserve. Auch die zweiten Mannschaften von Hilden 05/06 (40 Punkte) und Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf (38 – ein Spiel weniger) liegen noch bestens im Rennen. Das lässt, Stand heute, eine äußerst spannende Rückrunde erwarten.

Aus Sicht von Peter Mollenhauer, den Geschäftsführer Sport des SCR, der seit einigen Wochen von Isi Zabeli (43 – zuletzt SV Hilden-Nord) als Sportlicher Leiter unterstützt wird, entspricht die Ausgangslage nicht so ganz den Vorstellungen des Kreisliga-A-Absteigers: „Nach dem sehr guten Auftakt mit neun Siegen hintereinander ließen wir in der Folge unnötig Punkte liegen. Da hat dann manches nicht mehr wie zuvor funktioniert. Unsere Abwehr zeigte ungewohnte Schwächen. 29 Gegentore sind für eine Spitzenmannschaft definitiv zu viel.“ Und der 42-Jährige fügt hinzu: „Da haben wir zweifellos noch Luft nach oben, müssen uns in der zweiten Serie steigern. Auch Sperren oder Verletzungen von Stammspielern dürften bei unserem für Kreisliga B-Verhältnisse topbesetzten Kader keine Rolle spielen.“

Mit der Favoritenrolle lebten die Hochdahler von Saisonbeginn an. Der direkte Wiederaufstieg war das erklärte Ziel. Kein Wunder, angesichts der Vielzahl von bezirksligaerfahrenen Akteuren, wie die, neben anderen, im Sommer vom SC Unterbach an die Grünstraße gewechselten Tobias Schössler (11 Tore), Kai Leeuwis, Nuri Gülmez, David Eberle, Daniel Keip, Dennis Specht und Hamza Malek.

Julian Ramos Lucas, dem Marco Cirmena (40) als Co-Trainer zur Seite steht, schätzt die Lage so ein: „Was die Tabelle angeht, ist weitgehend alles in Ordnung, wir spielen ganz oben mit. Andererseits sind Spieler und Trainerduo ehrgeizig und selbstkritisch genug, um festzustellen, dass wir derzeit nicht bei hundert Prozent stehen. Wir sollten die Tabelle eigentlich deutlicher anführen.“ Die Niederlagen binnen acht Tagen im Oktober gegen SW 06 Düsseldorf II (1:4), erst recht aber das 1:2 im hartumkämpften Nachbarschaftsduell gegen den in dieser Partie hochmotivierten SC Unterbach II hinterließen Spuren. Auch das 2:3 Ende November beim VfB 03 Hilden III. „In den drei Spielen haben wir nicht unsere Normalform abgerufen, diese Niederlagen waren nicht einkalkuliert und taten weh. Erst beim 4:1 gegen Hilden-Ost zeigten wir wieder unser wahres Gesicht“, blickt der SCR-Coach auf die schwierigste Saisonphase zurück.