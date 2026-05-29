SC Rhenania Hochdahl steigt auf der Couch ab

Rhenania Hochdahl muss dem Abstieg von der Couch aus zusehen – Foto: Jan Schirrweit

Mursel Zabeli, der Chefcoach des SC Rhenania, hatte es befürchtet: „Wenn der CfR Links am Mittwoch sein vorgezogenes Heimspiel gegen Uedesheim gewinnt, ist unser Abstieg endgültig besiegelt, sozusagen auf der Couch.“ Genauso ist es passiert. Uedesheim führte zwar bis kurz vor der Halbzeitpause mit 3:1, gab das Spiel aber im zweiten Durchgang noch aus der Hand und verlor mit 4:6. Für die Hochdahler bedeutet das nach dem Aufstieg im letzten Juni die unfreiwillige Rückkehr in die Kreisliga A. Den Abstieg wiederum wollen die Nievenheimer am Sonntag ab 15.30 Uhr (Sportplatz Südstraße) im Fernduell mit eben dem CfR Links noch abwenden. Beide Klubs kämpfen noch um den Relegationsplatz (15).

Trotz Abstieg hohe Erwartungshaltung

Rhenania (17. Platz – 22 Punkte) indes will sich vernünftig aus der Bezirksliga verabschieden. Daran lässt Zabeli keinen Zweifel: „Nachdem der Abstieg auch rechnerisch feststeht, erwarte ich, dass sich die Jungs in den zwei verbleibenden Spielen noch einmal richtig ins Zeug legen. Jetzt soll das Team noch einmal zeigen, was es drauf hat.“ Der „Tag der offenen Tore“ beim 5:4-Hinspielsieg ist aktuell sicher für den Absteiger kein Maßstab. Wohl aber die 121 Gegentore, die die Nievenheimer bisher kassierten. Unter der Woche, im Wiederholungsspiel gegen den Aufstiegskandidaten MSV Düsseldorf, unterlag die Elf von Trainer Thomas Boldt deutlich mit 0:8. Stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Pleite gegen den allerdings im Aufstiegsrennen natürlich hochmotivierten MSV auf die letzten zwei Spiele hat.

Mursel Zabeli muss auf den rotgesperrten David Szewczyk verzichten, ebenso auf Philipp Gatzen wegen der fünften gelben Karte. Stichwort Szewczyk. Der im vergangenen Juni vom VfB 03 Hilden II nach Hochdahl gewechselte Mittelfeldspieler verlässt den SCR in Richtung SV Solingen, der vor dem Aufstieg in die Landesliga steht. Abwehrspieler David Jan Mislovic läuft hingegen auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga auf, wechselt zum benachbarten Aufsteiger SC Unterbach.