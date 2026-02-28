SC Rhenania Hochdahl erwartet TV Kalkum-Wittlaer zum Kellerduell

Der Vorletzte Kalkum-Wittlaer hingegen, an diesem Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße zu Gast, gilt als Gegner auf Augenhöhe. Ähnlich wie die darauf folgenden SV Hösel, Lohausener SV, SV Uedesheim und TSV Meerbusch II. Für die Rhenania Begegnungen mit vorentscheidendem Charakter – was den Kampf um den Klassenerhalt angeht. Aber genauso wie die Elf von Chefcoach Peter Burek werden auch diese Klubs alles in die Waagschale werfen, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Der CfR Links (14.) als 3:1-Sieger beim TSV Eller, Schlusslicht Meerbusch II (0:0 in Weissenberg) und natürlich Kalkum mit dem 5:4-Erfolg gegen Hösel machten es zuletzt vor.

Burek zeigt sich zuversichtlich

Burek weiß, was am Sonntag auf sein Team zukommt: „Kalkum hat sicherlich neues Selbstvertrauen getankt. Deren Spielidee ist uns aus der Hinrunde bekannt. Da lagen wir schon 0:2 hinten, haben aber mit dem 2:2 noch einen Punkt mit nach Hause genommen. Bei allem Respekt vor dem Gegner, diesmal spielen wir klar auf Sieg. Dürfen dabei nur nicht die nötige Absicherung nach hinten vergessen.“ In den Übungseinheiten dieser Woche ging es auch darum, die Mettmann-Pleite aus den Köpfen zu bekommen. „Wir haben die Partie mit den Spielern in dieser Woche mental aufgearbeitet, wollen das aber auch nicht zu hoch hängen. Das Team ist in der Zwischenzeit so gefestigt, hat auch das fußballerische Potenzial, um solch eine negative Momentaufnahme wegzustecken. Am Sonntag haben sie die Chance, es wieder besser zu machen“, ergänzt der Trainer.