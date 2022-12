Zufrieden mit seinem Team: Eyüp Tasyapan. – Foto: Nils Rupietta

SC Rheindahlen schraubt seine Ungeschlagen-Serie auf zwölf Der SC Rheindahlen spielt weiterhin eine starke Saison in der Kreisliga A.

Als das Kreisligaspiel zwischen Viktoria Rheydt und dem SC Rheindahlen am Sonntag ungewohnt früh um 11 Uhr angepfiffen wurde, lag noch eine leichte Schneeschicht auf dem Rheydter Ascheplatz – dementsprechend niedgrig war bei diesen Verhältnissen das Niveau der Partie. Trotzdem waren am Ende beide Trainer zufrieden mit dem Spiel an sich, das der SC Rheindahlen mit 2:0 für sich entschied. Damit baut der SCR seine Serie auf nunmehr zwölf Spiele in Folge ohne Niederlage aus.

Trotz des frühen Beginns war Rheindahlen von Beginn an hellwach und nutzte gleich die erste Chance zur frühen Führung. Antonio Nyanonene traf nach einem Eckball aus dem Getümmel heraus (2.). Den Ball hoch und weit zu schlagen, hieß die Devise auf beiden Seiten. Ein vernünftiges Flachpassspiel war auch angesichts der Bodenverhältnisse kein probates Mittel, da spätestens der dritte Ballkontakt beim Gegner landete. Hier und da versuchte es mal ein Spieler aus der Distanz, es blieb lediglich bei den Versuchen. Kampf und Krampf bestimmte das komplette Spielgeschehen auch in der zweiten Halbzeit. Aufseiten Rheindahlens wurde Atabey Kaplan zweimal in aussichtsreicher Position wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Dies passierte später auch dem eingewechselten Viktoria-Spieler Thomas Junker. Kurz zuvor hatte Ferhan Tam für Rheindahlen die Führung per Freistoß auf 2:0 ausgebaut (68.). Nils Küppers hätte dann für den SCR zweimal den Deckel drauf machen können, scheiterte aber zuerst am Außenpfosten, wenig später verzog er das Leder freistehend vor dem Rheydter Tor – so blieb es beim 2:0 für Rheindahlen.