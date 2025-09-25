SC Rheindahlen: Probleme in der Gegenwart, Sorgen um die Zukunft

Michael von Amelen hat das alles womöglich schon kommen sehen. Zumindest war der Trainer des SC Rheindahlen in der Vorsaison nicht übermäßig traurig, dass seine Mannschaft am Ende nicht in die Bezirksliga aufstieg. Damals lieferte sich Rheindahlen bis Saisonende ein enges Duell mit Türkiyemspor um Platz zwei, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigte. Am Ende zog man im Endspurt den Kürzeren. Wenn von Amelen nun auf den SV Lürrip schaut, ist er darüber aber nicht unglücklich: Der souveräne A-Liga-Meister der Vorsaison hat nach fünf Spielen in der Bezirksliga noch keinen Zähler gesammelt. Der Leistungsunterschied zwischen Kreisliga und Bezirksliga ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Für Rheindahlen wäre dieses Level womöglich kaum zu stemmen gewesen.
Dazu reicht der Blick auf die aktuelle Tabelle der A-Liga: Statt in der Spitzengruppe rangiert Rheindahlen in der unteren Tabellenhälfte. sechs Punkte nach sechs Spielen, so lautet die mäßige Ausbeute. Nach der herausragenden ersten Spielzeit des Trainers als Verantwortlicher in Rheindahlen hakt es diese Saison bislang gewaltig. „Wir trainieren gut. Ich habe auch viele Leute beim Training. Aber im Moment greift das einfach nicht in den Spielen“, sagt von Amelen. Im Kreispokal schied Rheindahlen mit 1:3 bei B-Ligist Concordia Viersen aus. In der Liga folgte dann ein 1:5 gegen den Polizei SV. „Das 1:5 war als Ergebnis deutlich zu hoch. Aber bei uns klappt es im Moment nicht. Und dann gehst du in Rückstand und die Köpfe gehen bei den Jungs nach unten“, so von Amelen.
Das vergangene Wochenende brachte ein 2:2-Remis gegen die noch sieglose DJK Hehn. Ein weiterer Dämpfer. Einziger Lichtblick war zu Saisonbeginn der 2:1-Sieg gegen Otzenrath. Damals standen von Amelen alle Stammspieler zur Verfügung. Seitdem muss der 45-Jährige allerdings fast jede Woche seine Mannschaft flicken. Enrico Zentsch, Marius Esser, Hassan El Hage und Manuel Gattuso fehlen verletzt – allesamt Stützen der vergangenen Saison. In der Vorsaison erzielten sie 46 Tore zusammen. „Man merkt halt, dass wir im Moment keine Stürmer haben. Gegen den PSV habe ich den 43-jährigen Daniel Güttgemanns aus der Reserve mitgenommen“, sagt von Amelen. In der Abwehr fehlt zudem Hassan Er.
Trotzdem möchte von Amelen die Ausfälle nicht als Ausrede für alles verwenden. „Wir haben immer noch elf gute Leute auf dem Platz stehen“, sagt er. Denn die Qualität für ein Top-fünf-Ergebnis in der A-Liga steckt allemal im Kader.
Am vergangenen Mittwoch hat von Amelen eine Mannschaftssitzung einberufen. Es ging ihm um die Einstellung der Mannschaft. Der Kopf ist nun mehr gefragt als die Arbeit mit dem Ball. „Die Führungsspieler sind nunmehr gefordert, ein Danny Gosemärker oder ein Tim Kiak“, sagt von Amelen, der aber auch anfügt: „Ich bin aber niemand, der draufhaut – das bringt nichts.“
Im Grunde ist diese Spielzeit jedoch eine Übergangssaison. Von Amelen hat bei vielen Überlegungen bereits die kommenden Spielzeiten im Kopf. Denn Rheindahlen ist vor einem Umbruch. Ein Großteil der Leistungsträger ist bereits über 30 Jahre alt oder noch älter. Zwangsläufig braucht es neue Stützen im Team. „Ich versuche, die jüngeren Spieler in Spielen an den Seniorenbereich heranzuführen. Denn in der nächsten Saison werden bestimmt acht oder neun der älteren Spieler nicht mehr weitermachen“, sagt er.
Dieses Projekt bedeutet allerdings noch viel Arbeit. Es gibt nach den ersten Spielen Lichtblicke, aber auch deutliches Verbesserungspotenzial. Es braucht bei den Jungkräften vor allem Spielzeit. „Der Plan war, die jungen Spieler immer wieder spielen zu lassen. Aber wenn wir natürlich die Punkte nicht holen, wird es schwierig“, sagt der Trainer. Für die Entwicklung der potenziellen Leistungsträger von morgen wäre es daher wichtig, wenn die Mannschaft zeitnah ins sichere Tabellenmittelfeld einzieht. Dann könnte man mehr experimentieren.
„Vielleicht sind wir in zwei, drei Jahren so weit“, sagte der Trainer am Ende der Vorsaison zum Thema Bezirksliga. Dafür muss diese Spielzeit im Sinne der Aufbauarbeit genutzt werden – ein eventueller Abstiegskampf würde dieses Vorhaben erheblich einschränken. Von Amelen ist jedoch optimistisch, dass seine Mannschaft schnell die sportliche Wende schafft.