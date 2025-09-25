SC Rheindahlen: Probleme in der Gegenwart, Sorgen um die Zukunft

Dieses Projekt bedeutet allerdings noch viel Arbeit. Es gibt nach den ersten Spielen Lichtblicke, aber auch deutliches Verbesserungspotenzial. Es braucht bei den Jungkräften vor allem Spielzeit. „Der Plan war, die jungen Spieler immer wieder spielen zu lassen. Aber wenn wir natürlich die Punkte nicht holen, wird es schwierig“, sagt der Trainer. Für die Entwicklung der potenziellen Leistungsträger von morgen wäre es daher wichtig, wenn die Mannschaft zeitnah ins sichere Tabellenmittelfeld einzieht. Dann könnte man mehr experimentieren.

„Vielleicht sind wir in zwei, drei Jahren so weit“, sagte der Trainer am Ende der Vorsaison zum Thema Bezirksliga. Dafür muss diese Spielzeit im Sinne der Aufbauarbeit genutzt werden – ein eventueller Abstiegskampf würde dieses Vorhaben erheblich einschränken. Von Amelen ist jedoch optimistisch, dass seine Mannschaft schnell die sportliche Wende schafft.