SC Rheindahlen erstarkt, Polizei SV enttäuscht

Der SC Rheindahlen, Dritter in der Abschlusstabelle der Vorsaison, kommt nach einem durchwachsenen Saisonbeginn langsam in Tritt. Der SC feierte mit einem 2:1-Sieg gegen SV Schelsen den zweiten Sieg hintereinander – das erste Mal in dieser Saison – und findet nun auf Platz neun mit 15 Punkten zunehmend Anschluss zum oberen Tabellendrittel.

Rheindahlens Coach Michael von Amelen war schon in der vierten Minute zum Wechseln gezwungen, als er Tim Kiak für den angeschlagenen Murat Tam brachte. Lucas Szelza brachte Rheindahlen aber bereits nach zehn Minuten in Führung. Schelsen kam dann besser ins Spiel und erarbeitete sich gute Torchancen. „Es ist eine sehr junge und talentierte Mannschaft“, adelte von Amelen den SV.

Der Polizei SV hat trotz anfänglicher Führung den Sieg gegen BW Wickrathhahn verpasst und kam nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Für das 1:0 sorgte in der 22. Minute Jason Krüer mit seinem neunten Saisontor. Die Führung behielt PSV in der ersten Halbzeit, die auch höher hätte ausfallen können. „Wickrathhahn kann sich bei seinem Torwart bedanken“, sagte PSV-Coach Erhan Kuralay. Die Chancen im Minutentakt hätte sein Team besser verwerten müssen.

Doch auch der SV spielte nach vorne und in der 62. Minute legt Hasan Her per Kopfball nach. Dann gelang Artem Skriahin für Schelsen noch spät der Anschlusstreffer (83. Minute). In der Folge hätte Schelsen in einer engen Schlussphase noch zum Ausgleich treffen können, aber auch Rheindahlen ließ den dritten Treffer liegen. „Wir hatten das Spiel weitgehend im Griff, Schelsen kam am Ende nicht mehr wirklich gefährlich vors Tor“, berichtete von Amelen. Er will sich mit seiner Mannschaft jetzt Schritt für Schritt nach vorne kämpfen: „Zur Rückrunde wollen wir wieder zur alten Stärke finden“, sagte er.

„Wir waren in der Halbzeit mit dem Ergebnis nicht zufrieden, mit dem Auftritt schon. Wir haben also die Mannschaft gewarnt, dass man zu Beginn der zweiten Hälfte aufmerksam ist“, erklärte Kuralay. Dass „Polizei“ nicht schon vorher den Deckel drauf gemacht hatte, rächte sich in der 49. Minute. Nach einer Hahner Ecke nickte der nicht ganz so gut bewachte Christoph Wolters zum Ausgleich ein. Es war erst die zweite Ecke im Spiel. Zwei Minuten danach traf Albin Cekic erneut nach Freistoß zum 2:1 für Wickrathhahn – innerhalb weniger Minuten war der PSV kalt erwischt.

Der glich aber aus. Nach flacher Hereingabe von rechts von Elah Al Maghamseh hielt Krüer gekonnt den Fuß rein und traf zum 2:2 ins Eck (56.). Doch auch dieser Spielstand hielt nicht lang. Nach einem Fehlpass eines PSV-Verteidigers konterte Wickrathhahn und zwang Deniz Demiray zu einem Eigentor. Doch erneut kam Polizei SV zurück. Nach einer Ecke vonMarvin Küsters stieg Tahsin Kalaf am höchsten und netzte zum Ausgleich ein. Beim 3:3 blieb es (66.). Unter anderem durch einen stark geschossenen Freistoß hätte der PSV durchaus wieder die Führung übernehmen können.

„Wir sind sehr enttäuscht. Der Dreier war drin. Wir hätten einen Riesenschritt in der Tabelle machen können. Das wäre für unsere junge Mannschaft ein toller Schritt gewesen. Doch wir sind seit drei Spielen ungeschlagen und wollen es nächste Woche gegen Hehn besser machen“, resümierte Kuralay.

Die anderen Ergebnisse: Während Seriensieger Rheydter SV erneut gewann (4:1 gegen VfB Korschenbroich) und bereits an der Spitze acht Punkte Vorsprung hat, holte die SpVg Odenkirchen II erstmals seit September wieder ein Liga-Sieg. Gegen SF Neersbroich reicht es zu einem 2:1-Erfolg. Außerdem schlugen die SF Neuwerk II die DJK Hehn mit 5:2 und der TuS Liedberg besiegte die Red Stars mit 2:0.