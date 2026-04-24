 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

SC Rheindahlen dreht das Spiel in Neersbroich

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Rheydter SV kann mit einem Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Der Polizei SV Mönchengladbach und der SC Rheindahlen wollen zeitgleich ihre Sieglos-Serie beenden. Im Kellerduell treffen der FC Blau-Weiß Wickrathhahn und der TuS Liedberg aufeinander.

von Tristan Benten · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser
Rheindahlen feiert einen wichtigen Erfolg in Neersbroich
Rheindahlen feiert einen wichtigen Erfolg in Neersbroich – Foto: Theo Titz

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
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SF Neuwerk II

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Während der Rheydter SV mit einem Sieg gegen Red Stars Mönchengladbach dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher kommen kann, bleibt es im Keller weiterhin spannend. Ein richtungsweisendes Duell findet zwischen dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem TuS Liedberg statt. Während die DJK Hehn ihren ungeschlagenen Lauf fortsetzen will, wollen der Polizei SV Mönchengladbach und der SC Rheindahlen den Negativtrend stoppen. Das ist der 25. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Gestern, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
2
3
Abpfiff
+Video

Der SC Rheindahlen gewinnt bei den Sportfreunden Neersbroich. Dabei gingen die Hausherren durch einen Doppelpack von Jonas Hintsches mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause (26., 29.). Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Hassan El Hage jedoch auf 1:2 (47.). Bis in die Schlussphase konnten die Sportfreunde den knappen Vorsprung halten, ehe Lucas Scelza die Partie mit einem Doppelpack drehte (85., 90.). Durch den 3:2-Erfolg stoppte der SC den Negativtrend und erobert zunächst Rang sieben. Neersbroich fällt auf Platz vier zurück.

Heute, 20:00 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
20:00live
Polizei SV - Korschenbr.

Heute, 20:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
20:00
DJK Hehn - SV Otzenrath

Heute, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
20:00live
Rheydter SV - Red Stars MG

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
15:00
Wickrathhahn - Liedberg

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
12:30
SF Neuwerk II - ASV Süchteln II

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

26. Spieltag
Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV
So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn
So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich

27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG