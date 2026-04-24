SC Rheindahlen dreht das Spiel in Neersbroich

Wickrathhahn - Liedberg

SF Neuwerk II - ASV Süchteln II

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

26. Spieltag

Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn

So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich

27. Spieltag

Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath

So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen

So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn

So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG