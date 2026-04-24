SC Rheindahlen dreht das Spiel in Neersbroich

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Während der Rheydter SV mit einem Sieg gegen Red Stars Mönchengladbach dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher kommen kann, bleibt es im Keller weiterhin spannend. Ein richtungsweisendes Duell findet zwischen dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem TuS Liedberg statt. Während die DJK Hehn ihren ungeschlagenen Lauf fortsetzen will, wollen der Polizei SV Mönchengladbach und der SC Rheindahlen den Negativtrend stoppen. Das ist der 25. Spieltag:
Der SC Rheindahlen gewinnt bei den Sportfreunden Neersbroich. Dabei gingen die Hausherren durch einen Doppelpack von Jonas Hintsches mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause (26., 29.). Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Hassan El Hage jedoch auf 1:2 (47.). Bis in die Schlussphase konnten die Sportfreunde den knappen Vorsprung halten, ehe Lucas Scelza die Partie mit einem Doppelpack drehte (85., 90.). Durch den 3:2-Erfolg stoppte der SC den Negativtrend und erobert zunächst Rang sieben. Neersbroich fällt auf Platz vier zurück.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
26. Spieltag
Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV
So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn
So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich
27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG