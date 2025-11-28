SC Rheinbach trennt sich von Trainer Ohmert – Önal übernimmt zunächst

Erst zur aktuellen Saison kam Daniel Ohmert zum SC Rheinbach und er sollte den Landesligisten zu Erfolgen führen. Nach nur zwölf Spielen ist nun allerdings Schluss für den Cheftrainer beim Siebtplatzierten. Nach langen Überlegungen ist die Vereinsführung zu dem Entschluss gekommen, den Cheftrainer zu entlassen. Als Interimstrainer wird Ulas Önal übernehmen.

Nach zwölf Spielen steht der SC Rheinbach mit 17 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Aus den vergangenen fünf Partien holte der Landesligist ganze zehn Zähler und musste sich zeitgleich nur gegen den Tabellenführer geschlagen geben. Nun folgte nach den starken Wochen allerdings der Rauswurf von Cheftrainer Ohmert.

Hermann Frings, Sportdirektor bei den Herren in Rheinbach, erklärte die Gründe für die Entscheidung: "Ich kenne ihn schon lange, vertraue ihm auch und weiß auch eigentlich was er kann - aber er hat es irgendwie nicht geschafft die Mannschaft zu packen." Er fügte noch hinzu: "Die Unruhe wurde immer größer und daher haben wir jetzt lange intern diskutiert. Da die Stimmung relativ schlecht ist, haben wir gesagt, dass wir vor der Winterpause reagieren müssen, bevor die Leute dann mit noch mehr Frust in die Winterpause gehen und wir dann im Januar Überraschungen erleben, dass Spieler uns verlassen."

Ohmert kannte den Verein dabei schon lange. In der Jugend arbeitete er schon für den SC. Hinzu kommt, dass er Teil des Trainerteams war, das Rheinbach, damals noch VfL, in die Mittelrheinliga führte. "Er hat in der Rückrunde damals einen tollen Job gemacht", sagte Frings. Somit kennt der Sportdirektor den 45-Jährigen schon lange. Umso bitterer ist auch für ihn der Rausschmiss. "Es tut mir extrem leid. Ich kann auch gar nichts Negatives über ihn sagen. Er ist wirklich ein netter und zuverlässiger Kerl - auch hochmotiviert. Er hat auch eigentlich ein gutes Konzept gehabt, aber es hat irgendwie mit der Mannschaft nicht funktioniert", sagte der Sportdirektor über Ohmert.