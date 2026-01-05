SC Rheinbach präsentiert neuen Cheftrainer zur Rückrunde

Der 51-jährige Fußballlehrer bringt langjährige Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn betreute er über 260 Spiele als Cheftrainer und konnte dabei mehr als 120 Siege verbuchen. Stationen seiner Karriere waren unter anderem der TuS Oberpleis, SV Wachtberg, BW Friesdorf sowie zuletzt der SV Niederbachem.
Behr-O’Hara gilt als taktisch versierter Coach mit einem breiten Erfahrungsschatz im Nachwuchs- und Herrenbereich. Neben der Rückrunde wird er insbesondere die Vorbereitung auf die neue Saison verantworten.
Der Verein zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung:
„Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement wollen wir den nächsten Schritt gehen“, so ein Sprecher des Vorstands.
Gleichzeitig bedankt sich der SC Rheinbach ausdrücklich bei Ulas Önal, der die Mannschaft nach einem schwierigen Start ins Mittelfeld der Tabelle geführt hat. Önal bleibt ein wichtiger Bestandteil des Teams und wird weiterhin als Spieler sowie als Trainer der U17 tätig sein.
„Es wäre ungerecht, von ihm zu erwarten, gleichzeitig 100 % Spieler und 100 % Trainer zu sein. Er hat einen guten Job gemacht und wird eng mit Steve zusammenarbeiten“, erklärt Hermann Frings.