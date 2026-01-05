SC Rheinbach präsentiert neuen Cheftrainer zur Rückrunde

Der 51-jährige Fußballlehrer bringt langjährige Erfahrung aus dem regionalen Amateurfußball mit. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn betreute er über 260 Spiele als Cheftrainer und konnte dabei mehr als 120 Siege verbuchen. Stationen seiner Karriere waren unter anderem der TuS Oberpleis, SV Wachtberg, BW Friesdorf sowie zuletzt der SV Niederbachem.

Behr-O’Hara gilt als taktisch versierter Coach mit einem breiten Erfahrungsschatz im Nachwuchs- und Herrenbereich. Neben der Rückrunde wird er insbesondere die Vorbereitung auf die neue Saison verantworten.