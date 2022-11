In einer kampfbetonten Begegnung trug Solvay Freiburg (hier Erlwin Barbullushi, links) gegen den Aufsteiger SG Ihringen/Wasenweiler (hier Manuel Schätzle) mit 1:0 den Sieg davon. – Foto: Jürgen Grödel

SC Reute verpasst den Kurstädtern eine Packung 5:1-Erfolg in Bad Krozingen +++ Derbysiege für Emmendingen und Heitersheim +++ Solvay Freiburg kann doch noch gewinnen

Im Spitzenderby unterlag der SV Mundingen trotz eines starken Auftritts mit 2:3 gegen den FC Emmendingen, der auf den zweiten Tabellenplatz kletterte. Im zweiten Lokalduell des Spieltages landete Heitersheim gegen Biengen einen Sieg in der Nachspielzeit. Neuer Tabellenführer ist der Aufsteiger Reute, der auswärts dem Ex-Landesligisten Bad Krozingen mit 5:1 deutliche Grenzen aufzeigte. Solvay Freiburg feierte nach sieben Spielen ohne Sieg ein 1:0 gegen Ihringen/Wasenweiler und reichte die rote Laterne an Buggingen/Seefelden weiter.

Tore: 0:1 Dominik Linsenmaier (4.), 0:2 Dominik Linsenmaier (30.), 1:2 Marian Haas (35.), 2:2 Noah Scheer (37), 2:3 Simon Müller (44.), 2:4 Simon Müller (45.), 2:5 Dominik Linsenmaier (54.), 3:5 Luca Hertenstein (78.) Schiedsrichter: Andreas Klopfer (Mundingen) – Zuschauer: 140 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Julian Weiten (57./SF Eintracht Freiburg) Bereits in der vierten Minute gingen die SF Eintracht Freiburg in Führung. Die Abwehr der SG Freiamt-Ottoschwanden unterschätzte eine Flanke von Jannis Gehring; Profiteur war Dominik Linsenmaier, der den Ball annehmen und im Tor versenken konnte. Die Gäste zeigten bei Ballgewinn mit ihren schnellen Außenbahnläufern ein überragendes Umschaltspiel. In der 30. Minute bediente Sascha Müller mit einem gekonnten Steckpass Dominik Linsenmaier, und jener vollendete zum 0:2. Diesmal konnte Freiamt-Ottoschwanden aber rasch reagieren: Auf Vorlage von Nico Gerber erzielte Marian Haas den Anschlusstreffer, und nur zwei Minuten später spielte Roman Reinbold den Ball zu Haas, der mit einem Querpass Noah Scheer bediente – 2:2. Der einheimische Anhang hoffte nun auf die Wende, aber mit einem Doppelschlag unmittelbar vor der Pause zogen die Freiburger mit einer 4:2-Führung davon: Erst landete ein Schuss von Daniel Arhelger am Innenpfosten, und Simon Müller nutzte den Abpraller zur erneuten Gästeführung, dann verwertete Müller per Kopf eine Flanke von Gehring. Freiamt-Ottoschwanden kam gut aus der Kabine und zeigte den Willen, die Begegnung herumzureißen, aber der Konter zum 3:5 durch Linsenmaier ließ die Hoffnung der Heimelf zerplatzen. Kurz darauf sah Julian Weiten die Ampelkarte, und die SF Eintracht Freiburg hatten über eine halbe Stunde in Unterzahl zu überstehen. Freiamt-Ottoschwanden hatte in der Folge erwartbar mehr Ballbesitz, konnte sich gegen die gut gestaffelte Gästeabwehr aber nicht durchsetzen. Die Gäste blieben die zielstrebigere und gefährlichere Elf. Zwar konnte Luca Hertenstein mit einem Schuss in den Winkel noch auf 3:5 verkürzen, am Ende durften sich die Freiburger aber über einen nicht unverdienten Auswärtssieg freuen.

Tor: 1:0 Florian Metzinger (53. Foulelfmeter). Schiedsrichter: Martin Hoffmann (Hegau) – Zuschauer: 60 In einer etwas zerfahrenen Partie behielt der SV Solvay Freiburg zuletzt mit etwas Glück die Oberhand. Intensive, aber nicht unfaire Zweikämpfe prägten die Begegnung. Torchancen waren freilich Mangelware, da sowohl Solvay konsequent verteidigte als auch die SG Ihringen/Wasenweiler sich auf die Spielweise der Freiburger gut eingestellt hatten. In der zweiten Halbzeit verwandelte Florian Metzinger einen an Manolito Kobi verschuldeten Foulelfmeter zum 1:0. Solvay Freiburg versuchte einen zweiten Treffer nachzulegen, am Ende blieb es aber beim knappen Heimerfolg.

Tore: 0:1 Nico Eckerlin (19.), 1:1 Tim Hörger (27.), 1:2 Christian Willmann (40.), 1:3 Malik Schweizer (64. Foulelfmeter), 1:4 David Schneider (90.) Schiedsrichter: Harald Rosenfelder (Sulzburg) – Zuschauer: 100 Die SF Oberried stellten von Anfang an die überlegen Mannschaft und gingen in der 19. Minute in Führung, als die SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden eine Situation nicht sauber klären konnte und Nico Eckerlin den Abpraller volley verwandelte. Tim Hörger glückte zwar in der 27. Minute der Ausgleich, aber kurz vor der Pause brachte der wenige Minuten zuvor eingewechselte Christian Willmann, perfekt angespielt, die Dreisamtäler erneut in Führung. Per Strafstoß erhöhte Malik Schweizer für Oberried auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte David Schneider mit dem 1:4 in der 90. Minute. Durch die Niederlage rutschte Buggingen/Seefelden ans Tabellenende.

Tore: 0:1 David Schill (7.), 1:1 Carl Gertsen (20.), 2:1 Samuel Faßbender (59.), 2:2 Patrick Pleuler (70.), 3:2 Mirko Gribi (86.) Schiedsrichter: Robert Drews (Hochdorf) – Zuschauer: 150 Die SG Prechtal/Oberprechtal erwies sich als der erwartet starke Gegner und ging früh in Führung. David Schill konnte sich nach einer Kontersituation stark durchsetzen und einschieben. Nach einem Eckball traf Carl Gertsen für den FC Freiburg-St. Georgen zum Ausgleich. Die Elztäler hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel und notierten weitere Einschussmöglichkeiten. Im zweiten Durchgang fand die Heimelf besser in die Partie und ging durch Samuel Faßbender in Führung. Die Gäste ließen aber nicht locker, und nach einem Freistoß konnte Patrick Pleuler per Kopf egalisieren. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte A-Jugendspieler Mirko Gribi kurz vor Schluss, indem er Gästetorwart Marvin Vogt mit einem Schuss aus der zweiten Reihe überwand. Vogt war möglicherweise noch etwas benommen von einem vorangegangenen Zweikampf; er musste fünf Minuten später – also bereits in der Nachspielzeit – noch gegen Ersatzkeeper Marvin Wisser ausgewechselt werden.

Tore: 0:1 Marko Radovanovic (29.), 0:2 Marko Radovanovic (39.), 1:2 Dirk Steigert (53.), 2:2 Lukas Dümmig (56. Foulelfmeter), 2:3 Kevin Schlegel (61.) Schiedsrichter: Fabian Lewandowski (Freiburg) – Zuschauer: 220 Der SV Mundingen bestimmte in der ersten Halbzeit über weite Strecken das Geschehen und erspielte sich mehr und klarere Chancen. Doch zur Pause lag der FC Emmendingen mit 2:0 in Führung. Bei zwei Kontern hatte Goalgetter Marko Radovanovic sein Durchsetzungsvermögen und seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Platzherren innerhalb von vier Minuten zum Ausgleich: Erst überwand Dirk Steigert Gästetorhüter Stef mit einem Distanzschuss, dann nutzte Kapitän Lukas Dümmig einen an Timon Graf verschuldeten Elfmeter zum 2:2. Nur fünf Minuten darauf erzielte der eingewechselte Kevin Schlegel auf Vorlage von Radovanovic den 3:2-Siegtreffer. Mundingen versuchte alles und berannte das Emmendinger Tor, am Ende feierten aber die Gäste den Derbysieg und den Sprung auf den zweiten Tabellenrang.

Tor: 1:0 Mike Enderle (90.+2 Foulelfmeter) Schiedsrichter: Andreas Holub (Ihringen/Wasenweiler) – Zuschauer: 80 Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Hannes Kieber (89./SV Biengen – Notbremse) Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie; der SV Biengen begegnete dem gastgebenden FC Heitersheim über weite Strecken auf Augenhöhe und erarbeitete sich sogar leichte Feldvorteile. Nach dem Seitenwechsel entwickelten die Malteserstädter mehr Druck auf das Gästetor, aber Biengen stand kompakt und fand über Konter zu eigenen Möglichkeiten – so landeten Mike Stöcks und Justin Klages Aluminiumtreffer. Kurz vor Schluss zog Hannes Kieber die Notbremse gegen FCH-Stürmer Julian Kaufman und wurde mit der Roten Karte vom Feld geschickt. Den dazugehörigen Elfmeter verwertete Mike Enderle zum 1:0-Heimsieg.

Tore: 0:1 Thomas Bober (10.), 0:2 Benjamin Bierer (22.), 0:3 Delil Özcan (30.), 0:4 Dominik Heiny (57.), 1:4 Maximilian Thoma (88.), 1:5 Thomas Bober (90.) Schiedsrichter: Lukas Mayer (Freiburg) – Zuschauer: 120 Der SC Reute legte los wie die Feuerwehr und ging schon in der zehnten Minute in Führung. Dominik Heiny setzte sich stark durch und bediente Torjäger Thomas Bober, der sich auch nicht lange bitten ließ. Einen Fehler der heimischen Hintermannschaft nutzte Benjamin Bierer in der 22. Minute zum 0:2, und noch vor der Pause legte Delil Özcan den dritten Gästetreffer nach. Der FC Bad Krozingen tat sich schwer und ließ seine Chancen zum Teil leichtfertig liegen. In der zweiten Halbzeit schaltete Reute einen Gang zurück. Erst nachdem Maximilian Thoma in der 88. Minute den Ehrentreffer für die Kurstädter erzielt hatte, reagierte der SCR in Gestalt von Thomas Bober postwendend und erzielte den 1:5-Endstand.