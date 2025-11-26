SC Reute und sein bisheriges Trainerteam beenden die Zusammenarbeit

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die negative sportliche Entwicklung der 1. Mannschaft in den letzten Wochen. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen sehen der SC Reute und das Trainerteam Kuschel / Schwär die angestrebten Saisonziele in Gefahr und halten diesen Schritt für notwendig, um einen sportlichen Neustart zu vollziehen und den Negativtrend zu durchbrechen.
„Es ist an der Zeit, dass die Mannschaft frische Perspektiven erhält. Deswegen glauben wir das diese Änderung jetzt notwendig ist“, kommentieren Kuschel und Schwär. „Wir wünschen dem Team und dem neuen Trainerstab alles Gute und hoffentlich Erfolg. Der sportlichen Leitung danken wir für die bis zuletzt erfahrene Rückendeckung.“
Der SC Reute bedankt sich ausdrücklich bei Björn Kuschel und Stefan Schwär für ihr Engagement, die professionelle Arbeit und die stets offene und ehrliche Zusammenarbeit in der Zeit ihrer Tätigkeit beim SC Reute.
Mario Hess und Jan Vossler werden die 1. Mannschaft interimsweise und bis auf Weiteres betreuen.