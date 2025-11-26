SC Reute und sein bisheriges Trainerteam beenden die Zusammenarbeit

Das Trainerteam Björn Kuschel und Stefan Schwär hat dem SC Reute mitgeteilt, ihr Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Schritt möchten die beiden Trainer den Weg für neue Impulse freimachen und der Mannschaft die Chance auf eine sportliche Trendwende ermöglichen.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die negative sportliche Entwicklung der 1. Mannschaft in den letzten Wochen. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen sehen der SC Reute und das Trainerteam Kuschel / Schwär die angestrebten Saisonziele in Gefahr und halten diesen Schritt für notwendig, um einen sportlichen Neustart zu vollziehen und den Negativtrend zu durchbrechen.

„Es ist an der Zeit, dass die Mannschaft frische Perspektiven erhält. Deswegen glauben wir das diese Änderung jetzt notwendig ist“, kommentieren Kuschel und Schwär. „Wir wünschen dem Team und dem neuen Trainerstab alles Gute und hoffentlich Erfolg. Der sportlichen Leitung danken wir für die bis zuletzt erfahrene Rückendeckung.“