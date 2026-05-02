 2026-04-29T13:32:52.058Z

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SC Reusrath zieht das Topspiel und zementiert seine Tabellenführung

Bezirksliga, Gruppe 2: Der SC Reusrath setzte sich im Spitzenspiel gegen den FSV Vohwinkel mit einem 3:1 (1:0)-Sieg durch. Pascal Hinrichs brachte den SCR jeweils per Konter zwei Mal in Führung.

von Markus Becker · Heute, 19:28 Uhr · 0 Leser
Reusrath festigt die Spitze.
Reusrath festigt die Spitze. – Foto: wilhelm gundlach

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Bezirksliga 2
SC Reusrath
Vohwinkel

Für eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf ist es noch zu früh, dennoch ist es wenige Wochen vor Saisonschluss ein immens wichtiger Erfolg für den SC Reusrath, der durch einen 3:1-Sieg gegen den FSV Vohwinkel eine direkten Konkurrenten auf Distanz hielt.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, klare Torchancen blieben zunächst aus. Vohwinkel hatte etwas mehr Ballbesitz, fand jedoch kaum Lücken. Reusrath hingegen wartete auf Umschaltmomente und schlug eiskalt zu: Pascal Hinrichs verwertete einen Konter zur Führung (28.).

Heute, 16:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
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Kurz darauf hätte Vohwinkel antworten können, doch ein Treffer von Alphonso Henock Manata wurde wegen Abseits aberkannt (38.). So ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Pause.

Manata gleicht aus, Reusrath antwortet doppelt

Direkt nach Wiederanpfiff bekam Vohwinkel die große Chance zum Ausgleich. Nach einem Handspiel verwandelte Alphonso Henock Manata sicher vom Punkt zum 1:1 (47.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Vohwinkel drängte auf die Führung, ließ aber mehrere Möglichkeiten ungenutzt, wie durch Niklas Dörrier (76.). Das rächte sich: Erneut war es Hinrichs, der einen Konter zum 2:1 abschloss (72.).

Als Vohwinkel weiter in die eigene Offensive investierte, setzte Reusrath den entscheidenden Nadelstich. Gianluca Cserep traf nach Vorlage von Gian Luca Schumann zum 3:1 (80.) und sorgte für die Vorentscheidung. In der Schlussphase verwalteten die Gäste das Ergebnis souverän.

Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg für den Reusrath, das damit seine Spitzenposition festigt. Vohwinkel zeigte zwar eine engagierte Leistung, ließ aber durch den zwischenzeitlichen Chancenwucher von einem abgezockten Tabellenführer bestraft.

FSV Vohwinkel Wuppertal – SC Germania Reusrath 1:3
FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar (87. Blend Janko), Nico Korpilla, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski (66. Jonas Schneider), Leon Miguel Zahran (87. Denis Arslan), Niklas Dörrier - Trainer: Christian Bialke
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (36. Luc-Colin Okicic), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Pascal Hinrichs (73. Paul Degner), Tim Röper, Dennis Schulte (73. Max Simon Richter-Oldekop), Gian Luca Schumann (81. Moritz Kaufmann), Gianluca Cserep, Armel Ange Kouassi (84. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi
Tore: 0:1 Pascal Hinrichs (28.), 1:1 Alphonso Henock Manata (47. Handelfmeter), 1:2 Pascal Hinrichs (72.), 1:3 Gianluca Cserep (80.)