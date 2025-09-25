Reusrath ist bereit. – Foto: Daniel Krämer

SC Reusrath will die Bezirksliga-Tabellenspitze verteidigen Der SC Reusrath steht nach einem starken Saisonstart an der Tabellenspitze. Nun geht es gegen den Cronenberger SC. Kurz vor dem Dorffest soll natürlich ein Sieg her.

Am kommenden Freitag beginnt in Reusrath das Dorffest, an dem die Fußballer und Verantwortlichen des SC Reusrath maßgeblich beteiligt sind. Doch bereits tags zuvor könnten die Feierlichkeiten im Langenfelder Süden beginnen, wenn die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen die Bezirksliga-Tabellenführung dank eines Sieges im Aufeinandertreffen mit dem Cronenberger SC (19.45 Uhr, Sportpark Reusrath) verteidigen sollte. Während die Hausherren den derzeitigen Lauf und die neue Rolle nach einer schwierigen vergangenen Saison so lange wie möglich genießen wollen, befinden sich die Gäste als einstiger Landesligist inmitten eines Umbruchs. Einen Warnschuss gibt es für den SCR dennoch.

Heute, 19:45 Uhr SC Germania Reusrath SC Reusrath Cronenberger SC Cronenberg 19:45 live PUSH Dass seine Auswahl nach nur einer Übungseinheit schon wieder in der Liga gefordert ist, sorgt bei Schobhofen einzig für ein Schulterzucken. „Man spielt doch immer lieber, als dass man trainiert“, sagt er kurz darauf und hat damit vermutlich Recht. Ohnehin steht das SCR-Ensemble derzeit besonders gern auf dem Rasen. Schließlich läuft es sich mit dem Wissen um die Liga-Spitzenposition und bis dato keine sportliche Niederlage oftmals etwas leichter. „Die Spieler wollen diese Serie so lange wie möglich fortführen“, berichtet Schobhofen von der Stimmung innerhalb der Mannschaft.

Reusrath ist der Favorit Tat sich der SCR in der vergangenen Spielzeit noch lange schwer, gewöhnen sich die Akteure auf und abseits des Spielfeldes so langsam an das neu gewonnene Selbstvertrauen. So wurden die Reusrather auch beim Stand von 0:0 zur Pause und einer ausgeglichenen ersten Hälfte in Gräfrath zuletzt keineswegs nervös. Das Team stellte im zweiten Spielabschnitt das Anlaufverhalten um, lief höher an, traf nach knapp über einer Stunde folgerichtig zur Führung und gewann noch 3:0 – gezweifelt hatte daran innerhalb der Auswahl wohl niemand. „Ich merke auch, dass sich bei mir selber dieses Selbstverständnis langsam entwickelt“, erzählt Schobhofen. Zu tun gebe es dennoch weiterhin genug. Seine Elf müsse Umschaltmomente besser nutzen, dafür sauberer im Passspiel und kälter vor dem Tor werden.