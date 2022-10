SC Reusrath will den Schwung gegen Rellinghausen behalten Der Reusrather Landesligist empfängt den unbequemen ESC Rellinghausen.

Am Sonntag treffen die Reusrather auf den ESC Rellinghausen – abermals ein unbeschriebenes Blatt und ein äußerst unbequemer Gegner (15.30 Uhr). Am neunten Spieltag möchte der SCR im sechsten Anlauf den ersten Heimsieg einfahren und mit dem dritten Saisonsieg bei günstiger Konstellation den Sprung ans rettende Ufer erreichen. Allerdings sind die Essener ein schweres Kaliber – nach zuvor drei Siegen in Serie unterlag der ESC am vergangenen Spieltag auf unglückliche Weise dem Tabellenführer FC Remscheid mit 0:2.

Derzeit belegen die Gäste als viertbeste Auswärtsmannschaft mit zwölf Punkten den sechsten Platz (15:11 Tore). Mit den routinierten Mittelfeldstrategen Dominik Huxholt (vier Treffer) und Giuseppe Raudino (4) verfügt der etablierte Landesligist über zwei treffsichere Akteure, wobei Julian Bluni (vier Assists) aufgrund seiner Roten Karte aus dem Remscheid-Spiel fehlen wird. Den Schützlingen von ESC-Coach Sascha Behnke wurden mit vier Elfmetern die bisher meisten Strafstöße innerhalb der Liga zugesprochen, sodass im Zweikampfverhalten abermals eine gesunde Härte mit Vorsicht an und in der Gefahrenzone geboten ist.

Stabiler und erfahrener Gegner