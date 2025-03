Reusrath geht auf den Klassenerhalt zu. – Foto: Dennis Kemmerling

SC Reusrath vor Duell der Wahrheit Für die Bezirksliga-Partie beim TSV Urdenbach steht aber nur ein Mini-Kader parat.

Marco Schobhofen hatte in der jüngeren Vergangenheit stets gewarnt und gemahnt, nur erhört wurde er nicht. Nun haben sich die Befürchtungen des Trainers von Bezirksligist SC Reusrath bewahrheitet: In einer der vorentscheidenden Phasen der laufenden Saison müssen die Reusrather aufgrund diverser Umstände dezimiert und somit mit einem Mini-Kader in die anstehenden Duelle gehen. So auch am Samstag (15 Uhr, Sportplatz Urdenbach) bei Verfolger und Abstiegskandidat TSV Urdenbach.

Nach einem Sieg kann durchgeatmet werden Dem Aufeinandertreffen mit dem Klub aus dem Süden von Düsseldorf misst der SCR-Coach eine hohe Bedeutung zu. Denn im Erfolgsfall kann sich der SCR nahezu jeglichen Sorgen um den Klassenerhalt beinahe entledigen. Gelingt ein Sieg und somit ein dreifacher Punktgewinn, wächst der Vorsprung der Auswahl von Schobhofen auf den Relegationsplatz auf insgesamt 14 Punkte an. Das wäre ein enormes Polster, das nur schwer zu verspielen ist. „Das ist ein wirklich wichtiges Spiel in meinen Augen“, bekennt Schobhofen daher und sieht seine Elf in der Favoritenrolle. „Aber wir müssen auch erstmal gewinnen“, bekräftigt er.

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr TSV Urdenbach Urdenbach SC Germania Reusrath SC Reusrath 4 1 Abpfiff Schließlich gehen Chancen zumeist mit Risiken einher. So warnt Schobhofen davor, den kommenden Gegner durch eine SCR-Niederlage zu erstarken und damit wieder ins Rennen holen. Zwar traut er von den Abstiegskandidaten eine lange Siegesserie aufgrund der Kaderqualität einzig dem HSV Langenfeld zu, doch seien die Mannschaften unterm sowie knapp überm Strich allesamt gut genug für den Klassenerhalt. Erfahrungen dahingehend sammelte die Germanen beim knappen 3:2-Sieg über den HSV und der 1:1-Punkteteilung im Heimspiel gegen den Vorletzten aus Gerresheim. „Die haben sich alle noch nicht aufgegeben“, betonte Schobhofen.