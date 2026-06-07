SC Reusrath vergibt den Titel – die Relegation steht nun an

Für Germania Reusrath geht es in die Aufstiegs-Relegation. – Foto: wilhelm gundlach

Das Saisonfinale in der Bezirksliga hielt ein spannungsgeladenes Meisterschaftsrennen zwischen Tabellenführer SV Solingen und Verfolger SC Reusrath bereit. Dabei entschieden am Ende nur wenige Sekunden, Zentimeter und ein toller Reflex eines Torhüters. Durch die 0:1-Niederlage des Spitzenreiters gegen DV Solingen II stand die Tür für den direkten Aufstieg in die Landesliga für den SCR lange weit offen – nur hindurchzugehen vermochte die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen nicht.

Als sich Reusraths Pascal Hinrichs den Ball beim Stand von 2:2 nach einem Foul an Tim Röper im rechten Halbfeld rund 40 Meter vor dem Tor zur Ausführung zurechtlegte, lief die sechsminütige Nachspielzeit bereits ihrem Ende entgegen. Es war das letzte Hurra, die letzte Hereingabe, die in den Strafraum der Langenfelder fliegen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung in Solingen abgepfiffen, und dem SCR fehlte noch ein Tor zur Glückseligkeit. Der HSV wiederum hatte seine zuvor gute Struktur in der Abwehr durch diverse Wechsel längst verloren, während Reusrath die Defensive nahezu aufgelöst hatte. Kurz schien es, als hielten alle Beteiligten gleichzeitig den Atem an. Der Ball von Hinrichs kam gefährlich vors Tor: Mit Armel Kouassi und Torwart Tim Hechler verpassten gleich zwei Reusrather das Spielgerät per Kopf nur um wenige Zentimeter, sodass HSV-Keeper Christian Cyrys glänzend reagieren und ihn aus dem Eck kratzen konnte (90.+7). Im Anschluss erfolgte der Abpfiff.

Sie kam in einem dramatischen und emotionalen Derby beim HSV Langenfeld nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Schobhofen befürchtet, nun mehr Aufbauarbeit leisten zu müssen, als ihm lieb ist. Viel Zeit ist nicht. Schon am Mittwoch beginnen die Entscheidungspartien in der Relegation.

Reusrath lässt beste Chancen liegen

Unter den Reusrathern hatte sich längst herumgesprochen, dass sie mit einem Sieg die Meisterschaft und den Aufstieg hätten perfekt machen können, und dass sie im Rückblick auf die 90 Minuten beim HSV gerade im ersten Spielabschnitt beste Gelegenheiten unter anderem zur Führung liegen gelassen hatten. „Die Jungs können stolz auf sich sein“, betonte ihr Trainer, „sie haben eine überragende Saison mit dem besten Punkteschnitt der Vereinsgeschichte gespielt.“ Aber: „Ich hatte das Gefühl, der Kopf hat eine größere Rolle gespielt, als er es hätte müssen“, berichtete Schobhofen.

Daher kann sicherlich eine gewisse Nervosität in die Torschüsse der Germanen hineininterpretiert werden. Nachdem sich die Kontrahenten größtenteils neutralisiert hatten, hatte Dennis Schulte die SCR-Führung nach hohem Ballgewinn auf dem Fuß, er knallte das Spielgerät jedoch aus rund elf Metern völlig freistehend zentral an die Unterkante der Latte (25.). Das ist deshalb besonders bitter, weil eine schnelle Kombination über Konstantinos Kaliantzis und Faissal El Amrani das 1:0 für die Gastgeber brachte (26.).

Unschöner Zwischenfall und Streit mit dem Publikum

Nachdem nicht viel mehr passierte, meldete sich Reusrath im zweiten Spielabschnitt gleich mit einer Chance durch Moritz Kaufmann aus spitzem Winkel an, die Cyrys hielt (47.). Danach verloren zunächst die Gäste die Struktur. Der HSV wurde immer stärker, belohnte sich aber nicht – auch weil Hechler etwa gegen El Amrani glänzend im Weg stand (63.). Zu einem unschönen Zwischenfall kam es, als der SCR den Ball nicht ins Aus spielte, obwohl sowohl ein Reusrather als auch ein Langenfelder verletzt auf dem Boden lagen. Im Anschluss in diese Situation fiel der Ausgleich durch Luca Piatkowski (72.). Hechler schien sich durch Zwischenrufe der Zuschauer so sehr provoziert zu fühlen, dass er sich mit Teilen des Publikums verbal stark anlegte.

Nicht nur dadurch kam Hektik auf, auch setzten die Germanen zulasten der Defensive nahezu voll auf die Offensive. Diesen Platz nutzten Loris-Faruk Kovacevic und Oleksii Yarmolaiev zur abermaligen HSV-Führung (81.). Spätestens jetzt war es ein Duell ohne Mittelfeld. Dass der eingewechselte Hinrichs mit seiner Flanke Nils Kaufmann am zweiten Pfosten zum erneuten Ausgleich fand (88.), blieb dennoch die letzte Pointe.

Nun startet für den SCR die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga. In einer Dreiergruppe mit den Sportfreunden Broekhuysen und Rot-Weiss Essen II wird diese ausgespielt. Reusrath erwartet am Mittwoch (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath) die Essener zum Heimauftakt. Es ist gleich ein schwieriges Unterfangen. „Ich gehe positiv in die Relegation“, sagte Schobhofen. „Es überwiegt die Vorfreude auf die beiden Highlight-Spiele.“ Für HSV-Coach Aziz Ait Ben Omar geht‘s in die Sommerpause. Er war durchaus zufrieden. Seine Elf hatte alles gegeben. „Das war unser Ziel und der Anspruch der Jungs“, sagte er.