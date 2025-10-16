SC Reusrath und HSV Langenfeld liefern denkwürdiges Pokalderby

Die Chancenüberlegenheit des SCR zog sich auch in die Verlängerung, in der eine Ecke von Paul Degner für Tohuwabohu vor dem HSV-Tor führte, in dessen Verlauf Cyrys einen Abschluss mittels starkem Reflex hielt und Giuliano Rizzelli den Ball an den Pfosten schoss (95.). In der zweiten Hälfte belohnten sich die Reusrather in Person von Armel Kouassi, dessen wuchtiger Versuch aus 16 Metern abgefälscht über Cyrys hinweg einschlug (108.). Ärgerlich für die Auswahl von Schobhofen war nur, dass Luca Attardi etwas gegen das Pokal-Aus hatte: Er ließ mit einer Einzelaktion gleich drei Gegner stehen und fand Nabil El Marhoumi hinter der Kette, der den Ball an Okicic zum erneuten Ausgleich vorbeischob (112.).