 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Wird zum Helden: Christian Cyrys.
Wird zum Helden: Christian Cyrys. – Foto: Sven Conor

SC Reusrath und HSV Langenfeld liefern denkwürdiges Pokalderby

Hochspannung auf der Anlage des SC Reusrath: 1:1 steht es zwischen den Bezirksliga-Rivalen nach 90 Minuten, 2:2 nach der Verlängerung – dann jubelt der HSV Langenfeld über ein 7:6. Ein Torwart wird zum Helden, ein sicherer Schütze zum Pechvogel.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 2
Kreispokal Rem.-Sol.
HSV Langenf.
SC Reusrath
Pascal Hinrichs
Pascal Hinrichs
Christian Cyrys
Christian Cyrys

Das Derby im Kreispokal Remscheid-Solingen zwischen dem SC Reusrath mit Trainer Marco Schobhofen und dem HSV Langenfeld von Übungsleiter Roberto Marquez wurde zu einem echten Krimi. In einem offenen Spiel, in dem beide Seiten tolle Möglichkeiten hatten, stand es nach den regulären 90 Minuten zunächst 1:1 – und dann nach der anschließenden Verlängerung 2:2.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
6
n.E.
7
Abpfiff

Somit entschied schlussendlich das Elfmeterschießen und das direkte Duell zwischen Schütze und Torwart. Dabei wurde HSV-Schlussmann Christian Cyrys nach einer starken Leistung während der Spielzeit zuvor zum Helden, Pascal Hinrichs auf der anderen Seite zur tragischen Figur – und Langenfeld gewann 7:6.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Marquez nach dem Abpfiff. Er sagte: „Irgendwo haben wir es am Ende etwas mehr verdient, weil wir auswärts gespielt haben und in der ersten Halbzeit dominant waren.“ In der Tat bereitete der HSV den Hausherren mit schnellem Umschalten und wiederholt flachen Pässen in die Schnittstellen und damit hinter die neu formierte Abwehr Probleme. Nur die Abseitslinie und ein aufmerksam mitspielender Maurice Okicic im SCR-Tor verhinderten ein ums andere Mal eine Großchance. Erstmals gelang es den Langenfeldern nach einer halben Stunde, Oleksii Yermolaiev auf diese Weise regelgerecht einzusetzen, doch der Stürmer verlegte den Ball an Okicic und dem Ziel vorbei. Reusrath hatte nur Halbmöglichkeiten.

HSV Langenfeld lauert

Im zweiten Abschnitt wachten die Gastgeber aber auf: Zunächst wurde eine Ecke von Henrichs in einem Durcheinander noch vor der Linie geklärt (54.), und dann setzte Luca Piatkowski Stürmer Moritz Kaufmann ein, der jedoch alleine vor Cyrys vergab (57.). Allerdings jubelte der SCR nur eine Minute später, weil eine neuerliche Ecke von Hinrichs durch Nabil Al Khabbachi per Kopf am ersten Pfosten unglücklich ins eigene Tor gelenkt wurde. Nun hätte der zuletzt für Partien mit SCR-Beteiligung typische Verlauf eintreten können, doch Langenfeld blieb beharrlich und mittels der Schnittstellenpässe weiter gefährlich. Ein solcher Angriff fand über Marin Lilic HSV-Zugang Fabian Pastow zentral – der blieb zum 1:1 eiskalt (64.).

Reusrath glücklos

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gehörten die größten Gelegenheiten der Heimelf: Hinrichs sorgte hier wieder mit zwei Ecken für Gefahr, nach denen einmal erneut einzig kurz vor dem Einschlag gerettet werden konnte (74.) und ein anderes Mal Kevin Luginger am zweiten Pfosten verpasste (87.). Der 32-Jährige hatte das Siegtor in der Nachspielzeit sogar auf dem Fuß, doch sein Volley nach Hereingabe von Hinrichs hielt Cyrys per Glanzparade (90.+2).

Die Chancenüberlegenheit des SCR zog sich auch in die Verlängerung, in der eine Ecke von Paul Degner für Tohuwabohu vor dem HSV-Tor führte, in dessen Verlauf Cyrys einen Abschluss mittels starkem Reflex hielt und Giuliano Rizzelli den Ball an den Pfosten schoss (95.). In der zweiten Hälfte belohnten sich die Reusrather in Person von Armel Kouassi, dessen wuchtiger Versuch aus 16 Metern abgefälscht über Cyrys hinweg einschlug (108.). Ärgerlich für die Auswahl von Schobhofen war nur, dass Luca Attardi etwas gegen das Pokal-Aus hatte: Er ließ mit einer Einzelaktion gleich drei Gegner stehen und fand Nabil El Marhoumi hinter der Kette, der den Ball an Okicic zum erneuten Ausgleich vorbeischob (112.).

Im schlussendlichen Elfmeterschießen zeigten die Schützen ihr fußballerisches Können und eiserne Nerven: Für den vorlegenden HSV trafen El Marhoumi, Nephtalie Ngoma Ndey, Giuseppe Licausi, Pastow und Faissal El Amrani ebenso sicher wie Luginger, Kouassi, Rizzelli und Tim Röper für den SCR – nur ausgerechnet der so standardstarke Hinrichs vergab den letzten Elfmeter der Begegnung und scheiterte an Cyrys. „Wir müssen den Sack in der zweiten Halbzeit zumachen“, ordnete Schobhofen ein. Und: „Wir haben einen guten Pokalkampf hingelegt.“ Marquez lobte seine sowie die Elf des Gegners: „Dann geht es irgendwann nur noch um Kampf und Wille – da kann ich beiden Teams nichts aberkennen.“

Aufrufe: 016.10.2025, 15:30 Uhr
RP / Tobias BrückerAutor