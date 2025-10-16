SC Reusrath und HSV Langenfeld liefern denkwürdiges Pokalderby

Im schlussendlichen Elfmeterschießen zeigten die Schützen ihr fußballerisches Können und eiserne Nerven: Für den vorlegenden HSV trafen El Marhoumi, Nephtalie Ngoma Ndey, Giuseppe Licausi, Pastow und Faissal El Amrani ebenso sicher wie Luginger, Kouassi, Rizzelli und Tim Röper für den SCR – nur ausgerechnet der so standardstarke Hinrichs vergab den letzten Elfmeter der Begegnung und scheiterte an Cyrys. „Wir müssen den Sack in der zweiten Halbzeit zumachen“, ordnete Schobhofen ein. Und: „Wir haben einen guten Pokalkampf hingelegt.“ Marquez lobte seine sowie die Elf des Gegners: „Dann geht es irgendwann nur noch um Kampf und Wille – da kann ich beiden Teams nichts aberkennen.“