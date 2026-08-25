SC Reusrath trennt sich von Trainer Askin Polat Bezirksliga, Gruppe 2: Auch der Sportliche Leiter Maik Artz hat sich nach der Trainer-Trennung zurückgezogen. Das sind die Gründe. von Sascha Köppen · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Askin Polat ist nach zwei Spielen nicht mehr Trainer des SC Germania Reusrath. – Foto: Robert Krieger

Nach nur zwei Spieltagen hat sich der SC Germania Reusrath von seinem Trainer Askin Polat getrennt. Grund dafür sind aber nicht vorrangig die beiden Niederlagen in der Bezirksliga, Gruppe 2 gegen TuSpo Richrath (0:4) und den Cronenberger SC (0:1). Fußballobmann Tim Schlüter liefert eine andere Erklärung für die Entscheidung auf der Trainerbank.

"Es hat einfach nicht gepasst" "Man muss sich da eingestehen, dass es zwischen dem Trainer und der Mannschaft einfach nicht gepasst hat. Das klingt jetzt zwar ein wenig nach Leverkusener Verhältnissen aus der Vorsaison, aber das ist immerhin besser, als sich jetzt noch sieben, acht Wochen in dieser Konstellation zu quälen und den Schritt dann zu vollziehen. Von meiner Seite gibt es da aber keinen Vorwurf an irgendwen", erklärt Schlüter die Entscheidung des Vereins. Erst im Sommer war Polat, der in der Saison 2024/25 auch mal zum Trainerstab des KFC Uerdingen gehörte, für Marco Schobhofen in die Position des Cheftrainers gerückt. "Er hatte sicher einige gute Ideen, und natürlich auch Ahnung von dem, was er da macht. Aber irgendwie ist das bei der Mannschaft nicht so angekommen. Das war einfach ein Mismatch. Man muss allerdings auch sagen, dass der Coach aufgrund von Urlauben und einigen Verletzungen auch nie annähernd die ganze Mannschaft zur Verfügung hatte."