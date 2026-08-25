SC Reusrath trennt sich von Trainer Askin Polat

Nach nur zwei Spieltagen hat sich der SC Germania Reusrath von seinem Trainer Askin Polat getrennt. Grund dafür sind aber nicht vorrangig die beiden Niederlagen in der Bezirksliga, Gruppe 2 gegen TuSpo Richrath (0:4) und den Cronenberger SC (0:1). Fußballobmann Tim Schlüter liefert eine andere Erklärung für die Entscheidung auf der Trainerbank.
"Man muss sich da eingestehen, dass es zwischen dem Trainer und der Mannschaft einfach nicht gepasst hat. Das klingt jetzt zwar ein wenig nach Leverkusener Verhältnissen aus der Vorsaison, aber das ist immerhin besser, als sich jetzt noch sieben, acht Wochen in dieser Konstellation zu quälen und den Schritt dann zu vollziehen. Von meiner Seite gibt es da aber keinen Vorwurf an irgendwen", erklärt Schlüter die Entscheidung des Vereins.
Erst im Sommer war Polat, der in der Saison 2024/25 auch mal zum Trainerstab des KFC Uerdingen gehörte, für Marco Schobhofen in die Position des Cheftrainers gerückt. "Er hatte sicher einige gute Ideen, und natürlich auch Ahnung von dem, was er da macht. Aber irgendwie ist das bei der Mannschaft nicht so angekommen. Das war einfach ein Mismatch. Man muss allerdings auch sagen, dass der Coach aufgrund von Urlauben und einigen Verletzungen auch nie annähernd die ganze Mannschaft zur Verfügung hatte."
Die Trennung von Polat hat nun auch noch eine weitere Konsequenz. Denn als Sportlicher Leiter ist in der Folge Maik Artz zurückgetreten. "Er hat die Situation anders bewertet und sich dann für den Rückzug entschieden", erklärt Schlüter. Nun muss sich der Klub erst einmal ein wenig sammeln, war so schneller Handlungsbedarf sicherlich nicht eingeplant. Als Interimscoach übernimmt der zur Zeit verletzte Kapitän Fabian Steinhäuser zunächst einmal die Mannschaft. Das Reusrather Urgestein hat keinen anderen Verein in seinem FuPa-Profil und nun erst einmal die Aufgabe, die Stimmung im Team wieder nach vorne zu bringen. "Wir haben sicherlich noch Nachholbedarf bei der Aufgabe, uns als Einheit auf dem Platz zu präsentieren. Vielleicht können wir ja am Sonntag das Ganze schon besser machen", sagt Schlüter hoffnungsvoll.
Zu Gast in Reusrath ist dann der SC Sonnborn, der bisher aus zwei Spielen auch nur einen Punkt auf die Habenseite gebracht hat. Auf das erste Saisontor hoffen die Reusrather dann wohl zumindest.