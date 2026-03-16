SC Reusrath steht nach Kantersieg weiter an der Spitze

Der SC Reusrath ist Tabellenführer. – Foto: wilhelm gundlach

Von wegen Minimalismus: Bezirksligist SC Reusrath ließ dem BV Gräfrath im Heimspiel keine Chance. Der beeindruckende 6:0 (3:0)-Erfolg geht dabei auch in der Höhe vollkommen in Ordnung, und durch den überzeugenden Sieg bleibt die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen an der Tabellenspitze.

Das lag in erster Linie an toll eingestellten Reusrathern. Die traten griffig auf, zeigten die nötige erfolgreiche Zweikampfhärte, Laufbereitschaft und Effektivität. Viele Angriffe der Gäste, die zumeist flach und mit kontrolliertem Risiko aufbauen wollten, fischten die Hausherren bereits vor oder an der Mittellinie ab. Bezeichnend dafür war, als Spielmacher Gian Schumann nach einer Viertelstunde fast am Fünfmeterraum im Pressing an den Ball gekommen wäre.

Passend dazu hatte der Übungsleiter an der Leistung seiner Elf nach Schlusspfiff nichts auszusetzen – im Gegenteil: Er schwärmte in hohen Tönen. Die Germanen waren über die gesamten 90 Minuten die bessere Auswahl. Ein Blick auf den sogenannten Chancenzettel verrät, dass Gräfrath keinen wirklich ernst zu nehmenden Torabschluss verzeichnen konnte.

Per Fallrückzieher zum 1:0

Bis zum ersten Treffer dauerte es gleichwohl dennoch deutlich länger, dieser war dann aber umso sehenswerter. Nach einem Foul an Schumann brachte Pascal Hinrichs den ruhenden Ball aus dem linken Halbfeld an die rechte Fünferlinie, sodass das Spielgerät von dort sogleich wieder in die Mitte gegeben werden konnte, wo Armel Kouassi BV-Schlussmann Jan Hückeler per Fallrückzieher überwand (24.). Der Torschütze hat sich die Mittelstürmerposition in der Startelf gesichert.

Er kam vom SSV Alkenrath aus Leverkusen in die Bezirksliga nach Reusrath. „Er hatte Anlaufschwierigkeiten mit dem Tempo und taktisch Nachholbedarf“, sagt Schobhofen über ihn. Doch mit jedem Training und Einsatz sei der groß gewachsene Angreifer besser geworden. Mittlerweile ist er nicht mehr wegzudenken. Am anschließenden Reusrather Doppelschlag war er allerdings nicht beteiligt: Erst kam Schumann nach einer Ecke von Paul Degner an den Ball, den er per Dropkick aus elf Metern unhaltbar zum 2:0 im Tor versenkte (34.), dann wurde ein Befreiungsschlag zum Laufduell unter Beteiligung von Hinrichs, der seinem Gegenspieler davonlief und Hückeler aus rund 18 Metern keine Chance ließ (38.).

Kleiner Chancenwucher rächt sich nicht

Im zweiten Spielabschnitt schien sich Gräfrath noch einmal aufbäumen zu wollen, wirklich gefährlich wurde das Team von Trainer Kaan Kursun jedoch nicht. Vielmehr zeigte der Abwehrverbund des Ballspiel-Vereins in der Folge deutliche Löcher. So scheiterte zunächst der auffällige Gianluca Cserep nach einem Konter im Eins-gegen-Eins-Duell mit Hückeler, ehe kurz darauf Kouassi unter Gegnerdruck den Torhüter gleich zweifach nicht schlagen konnte (55.). Und nach einer Stunde traf Schumann nach schneller Drehung im Strafraum mit seinem Schuss nur den Pfosten.

Der Druck wuchs minütlich an, sodass es nicht verwunderte, dass Schumann nach einem erneut hohen Ballgewinn der Reusrather in den Strafraum eindrang und nur noch auf den völlig freien Cserep querlegen musste – 4:0 (72.). Der ehemalige Monheimer kam im Winter nach Kreuzbandriss zum SCR. Schobhofen wollte ihm die Freude am Fußball zurückgeben. „Das zahlt er momentan zurück“, fand der Coach.

Zum Leidwesen der Gräfrather war die Begegnung noch lange nicht vorbei: Im Anschluss an eine Ecke hielt Moritz Kaufmann am zweiten Pfosten aus 14 Metern zum 5:0 voll drauf (80.), und einen Freistoß aus spitzem Winkel auf Höhe des Fünfmeterraums auf der rechten Seite verwandelte Hinrichs mit Kraft zum Endstand direkt in die lange Ecke (82.). Einige Zuschauer am Rand hatten den Linksfuß dazu animiert, und obwohl dieser angab, keine Kraftreserven mehr zu haben, zischte der Ball an Freund und Gegner vorbei in die Maschen. Letztlich hatte Schobhofen keinen Grund zur Kritik am Auftritt seiner Schützlinge. „Es ist bezeichnend, wie sie sich zehn Minuten vor Schluss noch in die Bälle werfen“, hob er lobend hervor.